Gemma 2 - Google udostępnia zaawansowany otwarty model LLM, który stawia na efektywność działania

Na rynku sztucznej inteligencji trwa nieustannie wyścig zbrojeń. Dotyczy to zwłaszcza dużych modeli językowych, które z upływem czasu będą coraz bardziej zaawansowane. Jedną z firm, które prowadzą intensywne prace nad AI jest Google. Kilka miesięcy temu przedsiębiorstwo zaprezentowało model Gemma. Jest to stosunkowo lekkie rozwiązanie, które stawia na wydajność obliczeń i otwartość implementacji. Teraz zaprezentowano jego następcę, czyli Gemma 2.

Google przygotowało kolejny duży model językowy. Gemma 2 stawia na efektywność obliczeń i ma charakter otwarty, co pozwala na jego wykorzystanie także w zastosowaniach biznesowych.

Nowy model został już udostępniony badaczom i deweloperom na całym świecie. Jego główną zaletą w porównaniu do poprzednika jest wyższa efektywność we wnioskowaniu. Poprawiono też szereg aspektów związanych z bezpieczeństwem. Dostępne są dwie wersje różniące się wielkością parametrów: 9B (9 mld) i 27B (27 mld). Jak przekonuje Google, drugi z wymienionych wariantów oferuje konkurencyjne możliwości nawet względem dwa razy większych modeli językowych. Nie ma też wygórowanych wymagań sprzętowych, ponieważ możliwe jest osiągnięcie w pełni precyzyjnego wnioskowania już na pojedynczym układzie NVIDIA H100, a nawet NVIDIA A100. Oba warianty Gemma 2 wypadają w większości benchmarków lepiej niż model Llama 3.

Dużą zaletą modelu Gemma 2 jest jego otwarty charakter. Daje to olbrzymie możliwości badaczom i deweloperom, którzy mogą go dosyć swobodnie wykorzystywać także do zastosowań biznesowych. Nowy model Google jest też zgodny z wieloma dostępnymi na rynku frameworkami AI, w tym Hugging Face Transformers, PyTorch, TensorFlow czy vLLM. Już wkrótce możliwe zaś będzie łatwe zarządzanie nim za pośrednictwem platformy Vertex AI. Pierwsze wcielenie modelu Gemma było wykorzystane w wielu projektach. Jak podaje Google, pobrano go ponad 10 mln razy. Amerykańska firma ma nadzieję, że podobnie będzie w przypadku Gemma 2. Model ma być nieustannie rozwijany, co powinno zaowocować pojawieniem się w przyszłości bardziej wyspecjalizowanych wariantów. Nowe rozwiązanie można już pobierać za pośrednictwem Google AI Studio. Warto odnotować, że zarówno Gemma, jak i Gemma 2 są oparte na tej samej technologii, co najbardziej znany model Google, czyli Gemini.

Źródło: Google