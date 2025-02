Friend - nowy gadżet, który z pomocą sztucznej inteligencji ma zastąpić przyjaciela. Wizja rodem z Black Mirror

Obecnie na usługach związanych ze sztuczną inteligencją praktycznie każdy chce się wzbogacić. Co chwilę powstają nowe startupy, które oferują "rewolucyjne" urządzenia mające zmienić nasze życie. Część z nich poniosła już wielką porażkę, ponieważ okazała się zwykłą wydmuszką (np. Humane AI Pin oraz rabbit r1). Zepsutej opinii nie da się tak łatwo odbudować, a mimo to kolejna firma oferuje nowy gadżet, który ma się stać naszym cyfrowym przyjacielem.

Friend to nowy gadżet, który ma jeden cel: zostać naszym przyjacielem. Będzie więc nasłuchiwał otoczenia przez cały czas, aby zebrać jak najwięcej informacji, które sami mu podamy na tacy pomagać nam w codziennym życiu.

Praktycznie każdy gadżet, jaki do tej pory powstał, a był reklamowany sztuczną inteligencją, a w zasadzie to dopiskiem "AI", ostatecznie okazał się po prostu oszustwem. Twórcy obiecywali złote góry, a końcowe produkty były wielkim rozczarowaniem. Nic dziwnego, że opinia publiczna jest do nich bardzo negatywnie nastawiona, a zaprezentowana nowość od firmy MyTabAl nie spotkała się z pozytywnym odbiorem. Omawiany produkt nazywa się Friend i ma formę okrągłej, płaskiej kapsuły. Na jego pokładzie znalazły się mikrofony, a także dotykowy przycisk. Zasada działania jest dość prosta: gadżet przez 24 godziny na dobę nasłuchuje wszystkiego, co się dzieje wokół niego i co jakiś czas wysyła wiadomości tekstowe na naszego smartfona. Można się z nim komunikować po dotknięciu przycisku, a transmisja odbywa się przez Bluetooth.

Wizja takiego cyfrowego przyjaciela, jak również oficjalne wideo, które przedstawia produkt, od razu budzą skojarzenia z serialem Black Mirror (zarówno ścieżka dźwiękowa, jak i sama realizacja zwiastuna bardzo do tego nawiązują). Za stworzenie całego projektu odpowiada Avi Schiffmann, który w wywiadzie dla The Verge zdradził, że gadżet ma pomóc stworzyć relację z cyfrowym bytem. Do tej pory to właśnie usługi takie jak Replika osiągnęły całkiem spory sukces, a opierają się one na konwersacjach z chatbotami. Niemniej jednak warto mieć cały czas w pamięci, że dziś spora część takich rozwiązań to zwykły scam, więc nie warto ryzykować i kupować tego typu produktów przed pierwszymi opiniami od wiarygodnych osób. Na ten moment nowość można zamówić za 99 dolarów, a będzie ona wysyłana do nabywców (początkowo tylko z USA i Kanady) dopiero w styczniu 2025 roku.

