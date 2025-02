Rabbit r1 - gadżet, który ma nam zastąpić dosłownie wszystko. Zamówi pizzę, dokona edycji w Photoshopie lub zaplanuje podróż

W dzisiejszych czasach smartfony pełnią rolę naszego codziennego asystenta. To dzięki nim zamawiamy różne produkty, dowiadujemy się nowych rzeczy, czy też oddajemy się rozrywce. Oczywiście zastosowań jest naprawdę wiele, natomiast do większości z nich używamy dodatkowych aplikacji. Najnowszy gadżet od marki rabbit chce to zmienić - wszystko będziemy w stanie robić za pomocą poleceń głosowych i to bez osobistego wchodzenia w interakcję z aplikacjami.

Rabbit r1 jest z pozoru zwykłym gadżetem, który zamknięto w niewielkiej, dość ciekawej konstrukcji. Ma on nam umożliwić jeszcze prostsze życie, albowiem niemal wszystko będziemy w stanie osiągnąć poprzez wydawanie poleceń głosowych.

Już ChatGPT i inne chatboty pokazały nam, jak może wyglądać całkiem płynna interakcja z "maszynami". Wszystkie one opierają się jednak na dużych modelach językowych (LLM), z kolei omawiany dziś rabbit r1 funkcjonuje poprzez Large Action Model (LAM). Całość oparta jest na autorskim systemie rabbit os. Konstrukcja (76 x 76 mm) zawiera dotykowy wyświetlacz o przekątnej 2,88 cala, obrotową kamerę, fizyczne pokrętło, oraz przycisk do wywoływania naszego asystenta. Na pokładzie znalazł się procesor MediaTek (2,3 GHz, niestety brak dokładniejszych danych), 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB pamięci flash. Nie zabrakło slotu na karty SIM (4G LTE), możliwości rozszerzenia pamięci za pomocą karty microSD, modułu Wi-Fi i Bluetooth, a także głośnika i mikrofonów.

Wspomniane duże modele językowe są całkiem dobre w generowaniu odpowiedzi, natomiast już nie tak bardzo w podejmowaniu konkretnych działań. Właśnie na tym polu wyróżnia się LAM. Samo oprogramowanie urządzenia jest w stanie nauczyć się obsługi interfejsu każdej aplikacji i za pomocą naszego polecenia wykonać jakiekolwiek kroki. Możemy więc zamówić jedzenie z konkretnego miejsca i potwierdzić całą operację jednym przyciskiem. Bez problemu wyznaczymy trasę i plan wycieczki w wybrane miejsce, uzyskamy odpowiedź na dowolny temat, czy odsłuchamy konkretny utwór muzyczny. Z pomocą kamery możemy skanować otoczenie i na podstawie tego, co widzimy, konstruować polecenia. Dla przykładu możemy wskazać kamerą na produkty znajdujące się w lodówce i poprosić asystenta o przepisy na ich podstawie.

Jeszcze ciekawiej wygląda sytuacja, kiedy spojrzymy na funkcję "uczenia się". Dzięki niej możemy wykonać jakiekolwiek działanie, które później będzie powtarzane przez nasze urządzenie. Na pokazie przedstawiono, jak można nauczyć rabbit r1 korzystać z generatora Midjourney. Jednak to samo możemy zrobić w przypadku Photoshopa, czy nawet Excela. Wszystkie operacje mogą dzięki temu być dużo szybsze, wszak wystarczy wydać polecenie głosowe. W ciągu pierwszego dnia sprzedano 10 tys. sztuk urządzenia, więc już osiągnięto mały sukces. Sprzęt kosztuje 199 dolarów, jednak Polska została pominięta - nie mamy możliwości zamówienia go do siebie. Oczywiście warto się wstrzymać z ostateczną opinią aż do momentu, kiedy pierwsi użytkownicy wypróbują sprzęt i go zrecenzują. Na pokazach zawsze wszystko wygląda idealnie, natomiast dopiero w prawdziwym życiu przychodzi weryfikacja urządzenia. Mimo to trzeba przyznać, że rabbit r1 ma naprawdę spory potencjał i jest czymś niezmiernie interesującym.

