Framework Desktop - Niewielki zestaw komputerowy z procesorami AMD Ryzen AI Max+ 395 oraz Ryzen AI Max 385

Firma Framework dotychczas znana była z przygotowywania laptopów, które cechowały się wyjątkowo bogatymi możliwościami konfiguracji i doboru poszczególnych elementów, chociażby portów. Producent postanowił tym razem zaprezentować gotowy zestaw komputerowy o dość niewielkich rozmiarach. Framework Desktop, bo o nim mowa, będzie niewiele większy od typowych komputerów Mini PC. Będzie to jednak ciekawa propozycja dla osób, które chciałyby otrzymać tego typu zestaw z procesorami AMD Strix Halo.

Framwork Desktop będzie dostępny w trzecim kwartale tego roku, aczkolwiek patrząc po stronie zakupowej, kolejne rzuty komputerów bardzo szybko się sprzedają. Podstawowe będą trzy konfiguracje, determinujące wybór procesora oraz ilości pamięci RAM. Pierwszy zestaw posiada układ AMD Ryzen AI Max 385 (8C/16T Zen 5) oraz 32 GB RAM LPDDR5X-8000. Drugi wariant zakłada wybór procesora AMD Ryzen AI Max+ 395 (16C/32T Zen 5) oraz 64 GB RAM LPDDR5X-8000, natomiast trzeci ma ten sam układ Strix Halo, ale sparowany ze 128 GB pamięci. Ich podstawowe ceny wynoszą odpowiednio 5749 złotych, 8359 złotych oraz 10 479 złotych. Jest to jednak dopiero początek, bowiem Framework ma bardzo bogaty konfigurator, umożliwiający wybór kolejnych podzespołów.

Framework Desktop Procesor AMD Ryzen AI Max 385 (8C/16T)

TDP 120 - 140 W

AMD Ryzen AI Max+ 395 (16C/32T)

TDP 120 - 140 W Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 8050S (32 CU RDNA 3.5) - dla Ryzen AI Max 385

AMD Radeon 8060S (40 CU RDNA 3.5) - dla Ryzen AI Max+ 395 Pamięć RAM 32 GB LPDDR5X 8000 MHz - dla wersji z AMD Ryzen AI Max 385

64 lub 128 GB LPDDR5X 8000 MHz - dla wersji z AMD Ryzen AI Max+ 395

Pamięć lutowana do płyty głównej, niewymienialna Magazyn danych 2x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (do 8 TB na każdy slot) Opcje wyboru wentylatorów dla procesora 1) Noctua NF-A12x25 HS-PWM

Prędkość do 2400 RPM

Głośność do 28.8 dB(A)



2) Cooler Master Mobius 120p ARGB

Prędkość do 2400 RPM

Głośność do 34 dB(A)



3) Cooler Master Mobius 120p (bez ARGB)

Prędkość do 2400 RPM

Głośność do 34 dB(A) Heatsink (Radiator) Rozmiar: 123,75 x 123,15 x 54,58mm

6 ciepłowodów + Honeywell PTM7958 jako materiał termoprzewodzący Porty (front) Wybór użytkownika. Do wyboru:

USB-C (USB 3.2 typu C Gen.2), USB-A (USB 3.2 typu A Gen.2), czytnik kart microSD, port Ethernet RJ-45, czytnik kart SD lub Audio-jack 3.5 mm Porty (tył) 2x USB 4.0 typu C (40 Gbps)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

2x DisplayPort 2.1 UHBR10

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 5 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm Wymiary obudowy 96,8 x 205,5 x 226,1 mm Waga, pojemność 3,1 kg (4,5 l) Zasilacz 400 W FlexATX

Rozmiary: 150 x 81,5 x 40,5 mm

Zgodność z ATX 3.0 System Windows 11 Home lub Pro (opcjonalnie do wyboru)

Do wyboru jest magazyn danych (maksymalnie dwa nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności do 8 TB każdy), chłodzenie CPU (tutaj wybór jest pomiędzy Noctua NF-A12x25 HS-PWM, Cooler Master Mobius 120p bez podświetlenia ARGB lub z podświetleniem ARGB) - jeśli posiadamy własne chłodzenie procesora, możemy nie decydować się na żaden z trzech wyborów. Zamiast tego, w zestawie otrzymamy wyłącznie zestaw montażowy. Do wyboru są również specjalne karty rozszerzeń z konkretnymi typami portów, które podepniemy na front obudowy komputera. Jednocześnie możemy podpiąć dwie takie karty, jednak zakupić możemy oczywiście więcej i wówczas jest opcja samodzielnej wymiany kart na takie, jakie w danej chwili są nam niezbędne. Do wyboru są karty z portami: USB-C, USB-A, czytnikami kart pamięci SD lub microSD, złączem Ethernet RJ-45 lub Audio-jack 3.5 mm.

Framework pozwala nawet dokupić specjalne kolorowe kafelki, które będziemy mogli montować na froncie komputera, tym samym jeszcze bardziej personalizując jego wygląd. Producent umożliwia również wybór bocznego panelu - może to być jednolity, czarny element konstrukcyjny lub oprawiony w szkło hartowane, dzięki czemu wnętrze zestawu będzie częściowo widoczne z zewnątrz. Finalnie możemy wybrać także system operacyjny - Windows 11 Home lub Professional. Jak zatem widać, początkowa cena to dopiero wstęp, bowiem dokupując różne elementy do komputera Framework Desktop, jego końcowa cena może być znacznie wyższa. Z drugiej strony mało kto pozwala na tak szeroką personalizację gotowych Mini PC.

Źródło: Framework