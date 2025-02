AMD Ryzen AI Max+ 395 z Radeon 8060S - Pierwsze zdjęcia przedstawiają rzeczywisty wygląd topowego układu Strix Halo

Wczoraj pojawiły się pierwsze testy ASUS ROG Flow Z13 z AMD Ryzen AI Max+ 395 (premiera w Polsce przewidziana jest na 25 lutego) i Radeon 8060S, który reprezentuje najnowszą generację APU Strix Halo. Pierwsze recenzje pozwoliły także zobaczyć, jak układ od AMD prezentuje się w rzeczywistości. Z kolei bardziej dokładne analizy za pomocą mikroskopów pozwoliły ujawnić kilka interesujących faktów na temat procesorów Strix Halo. Wykazują one, że AMD może chcieć w przyszłości wprowadzić 3D V-Cache do tego typu jednostek.

Rzeczywiste zdjęcia AMD Ryzen AI Max+ 395 potwierdzają, że układ wyposażono w dwa bloki CCD, które posiadają po 8 rdzeni Zen 5. Ich budowa jest bardzo podobna do desktopowych procesorów Zen 5. Posiadają również połączenia TSV, które są wykorzystywane do późniejszego wprowadzania wariantów z 3D V-Cache. Tym samym AMD zostawia sobie furtkę do ewentualnego odświeżenia procesorów o wydajniejsze modele z większą ilością pamięci cache L3. Nie jest to oczywiście od razu potwierdzenie, że takie układy się pojawią. Raczej wskazówka, że istnieje taka możliwość.

Znacznie większy, w porównaniu do desktopowych procesorów, jest blok I/O. Nie jest to nic zaskakującego, bowiem tutaj umieszczono układy graficzne Radeon 8000S, w tym Radeon 8060S, korzystający z 20 bloków WGP, co przekłada się na 40 Compute Units. W bloku I/O umieszczono również 32 MB "Mall Cache", czyli po prostu tutejszej wersji Infinity Cache. Pamięć jest rozdzielona na 2x 16 MB, gdzie każdy blok znajduje się obok WGP. Sam układ graficzny wykazuje solidną wydajność w grach, będąc wydajniejszym od GeForce RTX 4060 Laptop GPU i często rywalizując z GeForce RTX 4070 Laptop o mocy 60-70 W. Wśród procesorów ze zintegrowanymi układami graficznymi, opartymi na architekturze x86, jest to nowa jakość.

