Firma BOE zaprezentowała działający prototyp ekranu o przekątnej 16 cali wraz z odświeżaniem na poziomie 600 Hz

Chińska firma BOE ma wszelkie aspiracje, by jako pierwsza ujawniać co najmniej nietypowe pomysły na matryce stosowane czy to w monitorach czy też notebookach. Na początku roku firma pochwaliła się już prototypem ekranu dla monitorów do gier, którego częstotliwość odświeżania sięgnęła 500 Hz. Wprawdzie więcej o panelu nie słyszeliśmy (ale kto wie, może CES 2023 nas zaskoczy?), za to ta sama firma BOE zaprezentowała kolejny prototyp, tym razem dla przyszłej generacji laptopów do gier.

Chińska firma BOE zaprezentowała na zamkniętym pokazie w Chinach prototypowy ekran dla laptopów. Charakteryzuje się on przekątną 16 cali oraz odświeżaniem na poziomie 600 Hz.



Źródło zdjęcia: PCMag

Chińska firma BOE pokazała nowy panel do laptopów do gier, którego przekątna wynosi 16 cali i ma proporcje 16:10. Ekran widać na poniższym zdjęciu (kiepskiej jakości co trzeba przyznać), ale czuje oko redaktora Damiana wskazuje, że matryca została wbudowana w laptop ASUS ROG Flow X16 z procesorem AMD Ryzen oraz układem graficznym NVIDIA GeForce RTX. Jedyne czym BOE pochwaliło się w kontekście swojej nowej matrycy to zdumiewająca wręcz częstotliwość odświeżania, sięgająca 600 Hz.

Dotychczas notebooka (Alienware) z ekranem o najwyższym odświeżaniu zaprezentował Dell - częstotliwość sięgała 480 Hz przy rozdzielczości Full HD. Spodziewamy się, że przy 600 Hz również użyto typowej już rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Kiedy taka matryca miałaby pojawić się w notebookach? BOE niestety nie wskazało żadnego konkretnego terminu. Możliwe jednak że gdzieś w trakcie życia kolejnej generacji układów GPU w laptopach (GeForce RTX 4000 Laptop GPU), pojawią się notebooki z takim panelem (może zaprezentowany wyżej ROG Flow X16).

Źródło: VideoCardz, PCMag (główne zdjęcie)