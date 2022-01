BOE ujawnia pierwsze na świecie ekrany Full HD o odświeżaniu 500 Hz oraz 8K 120 Hz, przygotowane z myślą o graniu

Chińska firma BOE wychodzi w ostatnich miesiącach na prowadzenie, jeśli chodzi o prezentację prototypowych ekranów dla monitorów, które mogą się upowszechnić w następnych latach. Dla przypomnienia BOE jest firmą, która jako pierwsza wprowadziła do laptopów ekrany 4K o odświeżaniu 120 Hz - już ponad 25% ze wszystkich tychże matryc wyszło właśnie spod produkcji chińskiego przedsiębiorstwa. Latem ubiegłego roku BOE zaprezentowało prototypy ekranów LCD 480 Hz, zaawansowanych LCD z podświetleniem Mini LED i ponad 10 tysiącami stref podświetlenia, a także panel OLED o proporcjach 32:9. Tym razem producent postanowił rozwinąć pierwszą z koncepcji, ujawniając pierwszy na świecie ekran o częstotliwości odświeżania na poziomie 500 Hz.

Firma BOE zaprezentowała dwa nowe prototypy ekranów LCD - pierwszy to Full HD o odświeżaniu 500 Hz, a drugi to 8K z odświeżaniem 120 Hz.

Nowy, prototypowy ekran BOE wykorzystuje technologię półprzewodnikowych wyświetlaczy tlenkowych (tzw. oxide semiconductor display technology), co pozwala na dalsze zwiększenie częstotliwości odświeżania ekranu. Model, który zaprezentowała chińska firma BOE, to 27-calowy ekran o rozdzielczości 1920x1080 pikseli oraz odświeżaniu, które określane jest jako "500 Hz+". Nie wiadomo dokładnie co ma oznaczać plus w nazwie, ale możliwe iż finalny produkt będzie się odznaczał jeszcze wyższą częstotliwością. Matryca oferuje także niski czas reakcji na poziomie 1 ms. Dzięki połączeniu, składającemu się z 8 linii eDP, możliwie było uzyskanie w pełni 8-bitowej głębi barw.

Drugą nowością, zaprezentowaną przez firmę BOE, jest 110-calowy ekran 8K (rozdzielczość 7680x4320 pikseli) z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. W tym wypadku nie ujawniono jednak żadnych dodatkowych szczegółów specyfikacji, prócz informacji, że także wykorzystano półprzewodnikowy wyświetlacz tlenkowy, umożliwiający pracę z wyższym odświeżaniem. Obecnie mowa wyłącznie o prototypach i pewnie prędko takie ekrany nie pojawią się w sprzedaży detalicznej. Nie wspominając o braku podzespołów, które by wykorzystały tak wysoką częstotliwość odświeżania (500 Hz) lub rozdzielczość (8K przy 120 Hz) we współczesnych grach.

