Fairphone 5 - modularny smartfon z dość nietypowym procesorem i bardzo długim wsparciem producenta

Marka Fairphone w ostatnich latach zaczyna zdobywać coraz większy rozgłos oraz uznanie wśród swoich klientów - i nie tylko. Wszystko za sprawą konstrukcji smartfonów, która umożliwia łatwą naprawę i wymianę uszkodzonych podzespołów, ale również dzięki długiemu okresowi wsparcia przez producenta - coś, czego na próżno szukać u wielu obecnych marek. Najnowsza piąta edycja smartfona wyróżnia się jeszcze większymi możliwościami naprawy oraz wydłużonym czasem dostępu do aktualizacji. Specyfikacja także nie jest najgorsza.

Fairphone 5 zostanie zaprezentowany już za moment. Wiemy już wszystko o nowym modularnym smartfonie.

Wspomniana modułowość smartfona idzie w parze także z troską producenta o środowisko, albowiem 70% materiałów, z jakich składa się smartfon, pochodzi z recyklingu. Tym razem możemy liczyć na wymianę aż 11 różnych modułów, a sama specyfikacja uległa znaczącej poprawie. Najciekawszy jest jednak wybór procesora, ponieważ spotkamy się tu z układem Qualcomm QCM6490. Zaoferuje on nam co prawda nie najwyższą wydajność (na poziomie Snapdragona 778G 5G), natomiast umożliwi wsparcie przez 8 lat. Holenderska marka zapewni nam więc dostęp do aktualizacji oprogramowania aż do 2031 roku. W połączeniu z łatwymi naprawami jest to naprawdę ciekawa opcja.

Fairphone 5 Ekran 6,46" OLED 2770 x 1224 px, 90 Hz Procesor Qualcomm QCM6490 (6 nm)

1 x 2,7 GHz +3 x 2,4 GHz + 4 x 1,9 GHz (Kryo 670) Układ graficzny Adreno 643 (812 MHz) Pamięć RAM 8 GB Pamięć wbudowana 256 GB Aparaty tylne 50 MP + 50 MP Aparat przedni 50 MP Łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 Złącza, porty i sloty USB typu C

Slot na dwie karty SIM

Slot na karty pamięci microSD Akumulator 4200 mAh Norma IP IP55 Wymiary i waga - Wersje kolorystyczne Czarny, błękitny, przezroczysty Cena 699 euro

Reszta specyfikacji wcale nie należy do najgorszych - na pokładzie znajdziemy 6,46-calowy panel OLED o rozdzielczości 2770 x 1224 px i odświeżaniu wynoszącym 90 Hz. Smartfon będzie oferowany jedynie w konfiguracji 8 GB RAM oraz 256 GB wbudowanej pamięci flash. Ciekawie prezentuje się także aspekt fotograficzny, ponieważ otrzymamy trzy 50 MP "oczka" - dwa z tyłu i jedno z przodu. Manewr bardzo rzadko spotykany. Na dodatek skorzystamy z najnowszego standardu Wi-Fi (6E), oraz Bluetooth 5.2. Nie zabraknie slotu na karty pamięci microSD oraz akumulatora o dostatecznej pojemności 4200 mAh. Na rynek trafią trzy wersje kolorystyczne, z których najciekawiej wygląda wariant z przezroczystą obudową. Problemem może się okazać jedynie cena, która w Europie wyniesie 699 euro. Po jutrzejszej (31.08.23 r.) oficjalnej prezentacji można się spodziewać, że smartfon trafi do sprzedaży pod koniec września 2023 roku.

Źródło: WinFuture, Android Authority