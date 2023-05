F1 23 - w przyszłym miesiącu zadebiutuje kolejna odsłona Formuły 1 od Codemasters. Znamy wymagania sprzętowe i cenę gry

Electronic Arts posiada w swoim portfolio gry, które tradycyjnie już wychodzą każdego roku, mniej więcej w podobnych okresach czasu. Do 2022 roku jedną z takich serii była FIFA, która w tym roku przeobrazi się w nową serię gier z piłką nożną w roli głównej - EA SPORTS FC. Kolejną serią jest Formuła 1, która trafiła do Elektroników po przejęciu studia Codemasters. Dość długo nie mieliśmy informacji o nowej grze wyścigowej, ale producent i wydawca w końcu uchylili rąbka tajemnicy. F1 23 otrzyma kilka nowości, w tym jedno które może bardzo mocno wpłynąć na gameplay. Ponadto ujawniono wymagania sprzętowe oraz (wysoką) cenę produkcji.

Electronic Arts oficjalnie zaprezentowało kolejną odsłonę Formuły 1 od Codemasters - F1 23. Gra zadebiutuje na rynku już w przyszłym miesiącu. Przy okazji opublikowano wymagania sprzętowe oraz rozpoczęto przyjmowanie zamówień przedpremierowych - ceny poszczególnych edycji są jednak bardzo zaporowe, co może odstraszyć spore grono graczy.

F1 23 przyniesie nie tylko zaktualizowane bolidy, ale również dwa nowe tory: Las Vegas Street Circuit w stanie Nevada oraz Losail International Circuit w Doha. Jedną z najważniejszych zmian będzie wprowadzenie czerwonej flagi w trakcie wyścigów, co ma wprowadzić produkcję na jeszcze wyższy poziom realizmu. F1 23 ponownie wprowadzi kolejny rozdział rozbudowanego trybu fabularnego o nazwie Braking Point, w którym poznamy dalsze losy Aiden Jackson oraz Devona Butlera. F1 23 zadebiutuje już w przyszłym miesiącu, a ściślej mówiąc - 16 czerwca. Produkcja pojawi się na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series.

Minimalne wymagania Zalecane wymagnia Procesor Intel Core i3-2130

AMD FX 4300



Gra pod VR:

Intel Core i5-9600K

AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i5-9600K

AMD Ryzen 5 2600X Karta graficzna Rasteryzacja:

NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

AMD Radeon RX 470



Ray Tracing:

NVIDIA GeForce RTX 2060

AMD Radeon RX 6700 XT



Tryb VR:

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

AMD Radeon RX 590 Rasteryzacja:

NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

AMD Radeon RX 590



Ray Tracing:

NVIDIA GeForce RTX 3070

AMD Radeon RX 6800



Tryb VR:

NVIDIA GeForce RTX 2070

AMD Radeon RX 6700 XT Pamięć RAM 8 GB 16 GB Miejsce na dysku 80 GB 80 GB Biblioteki DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 64-bit 21H1 lub nowszy Windows 10 64-bit 21H1 lub nowszy Inne Szerokopasmowe łącze internetowe Szerokopasmowe łącze internetowe

Wymagania podzielono na dwie ogólne kategorie: minimalne oraz zalecane, przy czym w każdej z nich sekcję z kartami graficznymi podzielono jeszcze na trzy sektory: do zwykłej rasteryzacji, z aktywnym Ray Tracingiem oraz w trybie VR (wirtualnej rzeczywistości). Niestety producent nie podał do jakich ustawień graficznych i rozdzielczości zostały przyporządkowane poszczególne wymagania sprzętowe. Te jednak na pierwszy rzut oka nie prezentują się źle. Gorzej z ceną, bo w tym wypadku wersja komputerowa została wyceniona na 319,90 złotych (wydanie standardowe) lub 419,90 złotych (Edycja Mistrzowska). Jeszcze drożej mamy na obecnej generacji konsol, gdzie ceny startują od 369,90 złotych. Z karty Steam wynika również, że F1 23 będzie wyposażony w to samo zabezpieczenie antypirackie co niedawno debiutujący Star Wars Jedi: Survivor.

Źródło: Steam, Electronic Arts