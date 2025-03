Escape Simulator - popularna gra logiczna doczeka się darmowego DLC, w którym ponownie odwiedzimy Aperture Science

Jeśli lubimy się czasami "rozerwać" poświęcając chwilę czasu na gry logiczne, to być może nie jest nam obca gra Escape Simulator. Produkcja ta łącząca w sobie elementy łamigłówek z głównym motywem, jakim jest ucieczka z escape roomu, została wydana pod koniec 2021 roku przez Pine Studio. Od tamtego momentu tytuł cieszy się sporym uznaniem wśród graczy. Już niebawem zadebiutuje całkiem nowe DLC, które będzie się rozgrywać w uniwersum gry Portal.

Escape Simulator to dość znany tytuł wśród osób, które są fanami łamigłówek. Już wkrótce doczeka się on DLC, które przeniesie graczy do świata Portala stworzonego przez Valve.

Na wstępie warto wspomnieć, że Escape Simulator w kwocie 67,99 zł może nam zaoferować całkiem sporo. W produkcję możemy zagrać w pojedynkę, jednak pełną korzyść odniesiemy, dopiero kiedy uruchomimy tryb kooperacji (do dziesięciu osób). Próba wydostania się z escape roomów nabiera wtedy całkiem innego formatu. Do dyspozycji otrzymujemy 15 poziomów, których przejście zajmie nam około 7 godzin. Dostępne są także dwa osobne DLC, do których wkrótce dołączy kolejne - Portal Escape Chamber. Dodatkowo będzie ono bezpłatne dla posiadaczy podstawowej wersji gry.

Studio Pine poinformowało, że producent gry Portal (Valve) oficjalnie zezwolił na stworzenie tego dodatku do gry. Akcja tytułu będzie się więc ponownie toczyć w placówce Aperture Science, znanej praktycznie większości graczy. Tematyczny escape room okaże się dość spory pod względem swoich wymiarów, jednak rozwiązanie wszystkich zagadek nie zajmie wiele czasu - twórcy przewidują rozgrywkę na 30 do 60 minut. Natomiast ten czas może się okazać wręcz idealny, aby spotkać się w grze razem ze znajomymi. Dodatek zadebiutuje 7 września 2023 roku. Można wspomnieć, że Escape Simulator udostępnia graczom możliwość budowania własnych escape roomów, co w połączeniu z omawianym uniwersum z pewnością urozmaici zabawę.

