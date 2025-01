Endorfy Fortis 5 i Fera 5 - firma wprowadziła do sprzedaży czarne warianty chłodzeń, poznaliśmy ich ceny

Polski producent osprzętu i akcesoriów komputerowych, Endorfy, po raz pierwszy zaprezentował swoją ofertę na prestiżowych targach CES 2025 w Los Angeles, wzbudzając zainteresowanie zarówno entuzjastów technologii, jak i profesjonalistów. W trakcie wydarzenia firma ogłosiła, że w ciągu dwóch tygodni na półkach sklepowych zadebiutują nowe warianty ich popularnych chłodzeń powietrznych Fortis 5 i Fera 5, które zdobyły uznanie dzięki dobremu stosunkowi ceny do wydajności.

Chłodzenia powietrzne Endorfy Fortis 5 i Fera 5 w czarnych edycjach kolorystycznych wraz z podświetleniem LED ARGB trafiły właśnie na polskie półki sklepowe, poznaliśmy ich ceny.

Teraz nadszedł ten moment – chłodzenia Endorfy trafiły do sprzedaży w Polsce, a wraz z nimi poznaliśmy szczegóły dotyczące ich cen oraz wariantów, które mają trafić w gusta szerokiego grona odbiorców. Warto zaznaczyć, że czarny kolor tych chłodzeń wynika z malowania, a nie anodowania, które zapewnia lepszą trwałość, choć jest droższe i trudniejsze do uzyskania. Endorfy wprowadziło na rynek trzy warianty czarnych chłodzeń: Fortis 5 Black, Fortis 5 Black ARGB oraz Fera 5 Black ARGB. Wszystkie modele wyposażono w wentylatory Fluctus, które łączą wysoką efektywność z cichą pracą. Warto również zauważyć, że dwa pierwsze modele posiadają 6 ciepłowodów, co przekłada się na lepsze odprowadzanie ciepła, podczas gdy Fera 5 Black ARGB jest nieco mniej wydajna w tym zakresie, oferując cztery ciepłowody.

Na górze chłodzeń Endorfy znajduje się plastikowa czarna maskownica, która w wariantach ARGB jest wzbogacona o zintegrowane diody LED oraz mleczny pasek. Warto dodać, że wydajność chłodzeń pozostaje identyczna, niezależnie od wybranego koloru. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi testami chłodzeń: Fera 5 oraz Fortis 5, które pomogą dokładniej poznać ich wydajność i właściwości. Produkty są już dostępne w polskich sklepach z elektroniką, a ich ceny kształtują się następująco:

Endorfy Fortis 5 Black / Endorfy Fortis 5 Black ARGB

Endorfy Fera 5 Black ARGB

Źródło: Endorfy