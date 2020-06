EMUI 10.1 już w Polsce. Trafia m.in. do Huawei P30. Co nowego?

Już od co najmniej kilku tygodni, w sieci krążyły pogłoski na temat tego, jakie modele smartfonów Huawei oraz Honor otrzymają zaktualizowaną wersję nakładki systemowej, czyli EMIU 10.1. Dotąd wiadomo było, że poszczególne smartfony dostały update już jakiś czas temu poza Europą, więc pozostało tylko czekać, aż pojawi się on również w Europie, a co najważniejsze - w Polsce. Przed pięcioma dniami Huawei opublikowało oficjalną listę smartfonów, do których trafi EMUI 10.1. Dziś, właśnie w naszym kraju, pierwsze z nich otrzymują zaktualizowaną o kilka nowości nakładkę. Jakie to dokładnie modele i co obejmują wspomniane nowości? O wszystkim - poniżej.

EMUI 10.1 już w Polsce. Aktualizacja nakładki systemowej trafia m.in. do rodziny urządzeń Huawei P30, Huawei Mate 30 Pro czy Huawei Mate 20 X. Jakich zmian oczekiwać?

Zacznijmy od listy, w której znajdują się nie tylko modele otrzymujące nakładkę systemową EMIU 10.1, ale także daty, kiedy owe europejskie aktualizacje mają nastąpić:

Huawei Mate 30 Pro (LIO-L29, kanał C432) – początek czerwca

(LIO-L29, kanał C432) – początek czerwca Huawei P30 Pro (VOG-L09, kanał C431) – koniec czerwca

(VOG-L09, kanał C431) – koniec czerwca Huawei P30 Pro (VOG-L29, kanał C431) – początek czerwca

(VOG-L29, kanał C431) – początek czerwca Huawei P30 Pro (VOG-L29, kanał C432) – połowa czerwca

(VOG-L29, kanał C432) – połowa czerwca Huawei P30 (ELE-L09, kanał C431 oraz ELE-L29, kanał C432) – połowa czerwca

(ELE-L09, kanał C431 oraz ELE-L29, kanał C432) – połowa czerwca Huawei Mate 20 PORSCHE DESIGN (LYA-L29, kanał C721) – koniec czerwca

(LYA-L29, kanał C721) – koniec czerwca Huawei Mate 20 X 4G (EVR-L29, kanał C432) – połowa czerwca

(EVR-L29, kanał C432) – połowa czerwca Huawei Mate 20 X 5G (EVR-N29, kanał C431 i C432) – połowa czerwca

(EVR-N29, kanał C431 i C432) – połowa czerwca Huawei Nova 5T (YAL-L61, kanał C431) – połowa czerwca

(YAL-L61, kanał C431) – połowa czerwca Honor V20/View 20 (PCT-L29, kanał C431 i C432) – połowa czerwca

(PCT-L29, kanał C431 i C432) – połowa czerwca Honor 20 (YAL-L21, kanał C431 i C432) – połowa czerwca

(YAL-L21, kanał C431 i C432) – połowa czerwca Honor 20 Pro (YAL-L41A, kanał C431 i YAL-L41B, kanał C432) – połowa czerwca

Co nowego zobaczymy wraz z nakładką EMUI 10.1? Między innymi przestrzenne Always on Display, które było od samego początku w smartfonie Huawei P40 Pro. Oznacza to, że od teraz na ekranie z "wygaszaczem" zobaczymy nie tylko godzinę, ale np. towarzyszący jej wybrany obrazek, czy zegar w formie analogowej. W aktualizacji pojawia się dodatkowo Huawei Assistant Today, którym możemy zastąpić Google Discover - jeden z pulpitów gromadzących informacje. W przypadku Huawei P30 Pro są też nowe animacje odblokowywania odciskiem palca czy tryb wielu okien, który zdecydowanie ułatwi wielozadaniowość. No i dwa nowe motywy, sprawiające, że smartfon jest już naprawdę nie do odróżnienia względem obecnego flagowca marki. Dajcie znać, czy na Waszych urządzeniach, pojawiła się już tytułowa aktualizacja.

Źródło: PurePC, Huawei