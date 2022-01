Zapaliła się kolejna elektryczna hulajnoga. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie tłumaczy przyczynę

Pamiętam, jak latem ubiegłego roku zadzwonił do mnie kurier z informacją, że ma dla mnie paczkę. Byłam akurat poza domem, ale byłam też na szczęście także zmotoryzowana. Czerwcowe słońce wygnało mnie bowiem na przejażdżkę hulajnogą Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, na którą to do dziś nie żałuję ani złotówki (wiecie, paliwo drożeje i te sprawy, więc alternatywę trzeba mieć ;)). Przez telefon rzekłam więc kurierowi, iż podjadę pod mój blok za kilka minut. Gdy to uczyniłam, kurier rzekł: "O, jeździ pani hulajnogą. Ostatnio odsyłaliśmy takie dwie, bo wybuchły". Magiczny nastrój pięknego czerwcowego dnia wówczas prysnął. Na szczęście moja hulajka do dziś dzień nie zrobiła 'bum', ale okazuje się, że jedna z hulajnóg elektrycznych zapaliła się dwa dni temu w Lublinie.

Wybuchła kolejna elektryczna hulajnoga. Tym razem w Lublinie. Straż Pożarna tłumaczy, co było przyczyną zapalenia się e-scootera.

Jak podaje TVN24, do wspomnianego zdarzenia doszło w środę (12 stycznia) około godziny 14 na ulicy Lotniczej w Lublinie. - W trakcie jazdy zapaliła się hulajnoga elektryczna. Jednoślad stanął w płomieniach po tym, jak doszło do wybuchu baterii – mówi starszy kapitan Andrzej Szacoń z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Do akcji wezwani zostali strażacy, którzy ugasili płonący pojazd. Na szczęście nikt przy tym nie ucierpiał.

Cała sytuacja może wydawać się poniekąd zabawna, niestety najgorzej jest wtedy, gdy hulajnogi wybuchają w pomieszczeniach, jak miało to miejsce np. w czerwcu 2020 roku w Warszawie, gdzie taki wybuch doprowadził do zniszczenia (spłonięcia) sporej części mieszkania. St. kpt. Andrzej Szacoń z lubelskiej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej dodał, że i w Lublinie również miał miejsce tego typu przypadek. Hulajnoga na skutek wybuchu akumulatora zaczęła przenosić płomienie na wyposażenie budynku, w którym się znajdowała.

Źródło: TVN24