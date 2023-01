Dyrektor generalny Intela: straciliśmy wizję i udziały w rynku, a TSMC nas wyprzedziło. Jak firma planuje odzyskać prym?

Intel nie ma w ostatnim czasie dobrej passy: blisko trzykrotny spadek zysku netto, obniżenie przychodów o 11,6 mld dolarów, spadek marży o 10,8%, ale mimo to Pat Gelsinger się nie poddaje i wróży stabilizację firmy. Zapytacie jak niebiescy chcą to osiągnąć w najbliższych latach? Kluczem do sukcesu firmy mają być nadzieje pokładane w litografiach Intel 20A oraz Intel 18A, a także serię nowoczesnych procesorów.

Na chwilę obecną Intel i TSMC idą łeb w łeb w produkcji układów scalonych, jednak to ten drugi dysponuje lepszą technologią. Jak wiemy TSMC oferuje już możliwość produkcji układów w topologii N3, co oznacza 3 nm układy krzemowe oparte o tranzystor FinFET. Nadto w drugim lub trzecim kwartale tego roku ma pojawić się nowa wersja procesu technologicznego N3E, która będzie zoptymalizowaną i dopracowaną wersją poprzedniej litografii. Natomiast Pat Gelsinger wraz z zarządem firmy Intel chce osiągnąć parytet jakości do 2024 i wyjść na prowadzenie, zostając niekwestionowanym liderem w 2025 roku. Tymczasem niebiescy dopiero rozpoczęli produkcję pierwszych układów w procesie Intel 4 (7 nm EUV).

Plany Intela zakładają wprowadzenie procesu technologicznego Intel 20A w drugim kwartale 2024 roku. Będzie to odpowiednik technologii TSMC N5 i N3, czyli układów 5 nm i 3 nm. Niestety Intel od pewnego czasu nie podaje już konkretnych wartości liczbowych w odniesieniu do długości bramki tranzystora, skąd wzięła się nazwa procesów technologicznych. Dlatego ciężko jest powiedzieć jakie faktyczne parametry tranzystora stoją za kolejną technologią niebieskich: Intel 18A. Ma ona nawiązać walkę z procesem TSMC N2 (2 nm), a według dyrektora generalnego Intela nawet pokonać tajwańską firmę. Warto wspomnieć, że obie firmy planują użyć w tym czasie nowego projektu tranzystorów: TSMC GAA FET oraz Intel RibbonFET.

Warto dodać, że analitycy z Wall Street zwiastują wzrost udziału AMD w rynku serwerowych układów CPU do 30%. Jednak Pat Gelsinger uważa, że Intel zdoła odzyskać udziały na rynku procesorów serwerowych do 2025 roku. Niekorzystnym jednak zjawiskiem krzyżującym te plany jest słabe przyjęcie procesorów Intel Xeon Scalable 4. gen (Sapphire Rapids), które zostały wprowadzone na rynek w opozycji do AMD EPYC Genoa. Nie zmienia to jednak obecnego harmonogramu Niebieskich, którzy w drugiej połowie tego roku wprowadzą rodzinę procesorów serwerowych Emerald Rapids oraz przyszłych premier Granite Rapids i Sierra Forest w 2024 roku. Pojawić mają się również nowe serie konsumenckich procesorów: Meteor Lake i Lunar Lake, jednak o tym szerzej pisaliśmy tutaj i tutaj. Ponadto firma z Santa Clara ma również czynnie poszerzać bazę swoich klientów IFS.

