Intel Lunar Lake ma przynieść całkowicie nową, zbudowaną od podstaw architekturę, nastawioną na efektywność energetyczną

Już za dwa tygodnie Intel podzieli się informacjami na temat wyników finansowych zarówno za czwarty kwartał 2022 roku jak i ostatnie 12 miesięcy. Wygląda jednak na to, że tym razem zamiast tylko liczb i wskaźników otrzymamy również garść nowych informacji o przyszłych planach producenta. Obecnie Intel pracuje nad kilkoma generacjami procesorów konsumenckich, które w kolejnych latach będą debiutować na rynku. Tym razem co nieco nakreślono w kontekście 16. generacji o nazwie Lunar Lake. Co przyniesie względem obecnych procesorów?

Informacją o układach Intel Lunar Lake podzielił się Dr. Ian Cutresss z portalu Anandtech. Według słów Michelle Johnston Holthaus, na które się powołuje, generacja Lunar Lake jest pierwszą od wielu lat rodziną CPU w architekturze x86, która powstaje całkowicie od podstaw. Głównym celem tej serii produktowej ma być wzniesienie efektywności energetycznej na niespotykany (u Intela) wcześniej poziom. Z tego względu Lunar Lake jest projektowany przede wszystkim jako rozwiązanie dla urządzeń mobilnych.

From @Intel @MJHolthaus : Lunar Lake is a fresh ground-up design and CPU uArch, built with perf/watt in mind for mobile devices. More info at the financial disclosure on 26th