Dune: Imperium - bardzo udana premiera cyfrowej wersji popularnej gry planszowej. Świetny odbiór graczy

Uniwersum stworzone przez Franka Herberta to niezwykle wdzięczny temat dla różnego rodzaju mediów. Na przestrzeni dekad powstawały filmy, seriale, gry wideo i planszówki bazujące na konceptach, które narodziły się w powieściach amerykańskiego geniusza. Jakieś cztery lata temu na rynku pojawiła się strategiczna gra planszowa, która z miejsca zdobyła spore uznanie. W ostatnich dniach zaś dostaliśmy cyfrową wersję hitu i już można mówić o sukcesie.

Dune: Imperium w wersji digital zadebiutowało w ostatnich dniach w pełnej wersji, zbierając bardzo pozytywne recenzje wśród graczy.

Planszowe Dune: Imperium jest strategią, w której wcielamy się w jednego z liderów frakcji, by zapanować nad zdradliwą planetą Arrakis. Jej specyfika składa się na elementy worker placement z rozbudowanym budowaniem talii, co nadaje rozgrywce losowości i różnorodności, pozwalając na wiele godzin rozgrywki. Specjalizujące się w tworzeniu elektronicznych wersji gier studio Dire Wolf rozwija wspomniane cechy, dodając między innymi tryb multiplayer czy cykl specjalnych wyzwań. To ewidentnie się opłaciło - na tę chwilę gra ma na Steamie 96% pozytywnych głosów.

Jedna rozgrywka to dziesięć rund, a podczas każdej z nich dobieramy po 5 kart. W ciągu tego okresu trafiamy na coraz to kolejne wydarzenia, gdzie musimy zadecydować, jak chcemy rozkładać gromadzone siły. Jako przywódca jednego z wysokich rodów wchodzącym w skład Imperium, musimy zwracać uwagę na wiele czynników, w tym dbać o poziom wpływów, jakie zdobywamy wśród sił Imperatora, Bene Gesserit, Gildii Kosmicznej, a także Fremenów. Kombinacja zupełnie różnych mechanik pozwala na wybranie różnych dróg do osiągnięcia końcowego zwycięstwa i wydaje się udaną wersją świetnej planszówki.

