Disney+ z oficjalnym i potwierdzonym debiutem latem 2022 roku. Nowa platforma VOD z treściami m.in. od Disney, Star Wars i Marvel

W tym roku szykuje się prawdziwe combo premier platform VOD w Polsce. Od kilku dni w sieci krąży informacja na temat rychłej premiery HBO Max, które ma pojawić się w naszym kraju już 8 marca, oferując nie tylko dużo treści, ale także zupełnie nową aplikację oraz atrakcyjne ceny. HBO Max to jednak tylko początek. W tym roku w Polsce miały pojawić się jeszcze dwie platformy: Disney+ oraz SkyShowtime. O ile o dokładnym debiucie tego drugiego niewiele obecnie wiemy, tak możemy podzielić się oficjalną informacją, że Disney+ nie zaliczy kolejnego opóźnienia i platforma trafi do polskich użytkowników jeszcze w tym roku. W komunikacie prasowym firma Disney potwierdza bowiem debiut latem 2022.

W komunikacie prasowym, przesłanym nam przez Martę Szafrańską z firmy Disney, potwierdzono tegoroczny debiut platformy Disney+ w Polsce. Premiera nastąpi latem, a więc w okresie od czerwca do początku września.

Wprawdzie informacja o tym terminie premiery przejawiała się już jesienią zeszłego roku, jednak wystosowany komunikat daje nam już pełne potwierdzenie, że w najbliższych miesiącach Disney+ pojawi się w Polsce. Okazuje się, że plany ekspansji na kolejne rynki są bardzo duże. Amerykańska korporacja zamierza wprowadzić usługę VOD w aż 42 nowych krajach. Wśród nich znajdują się m.in. Polska, Węgry, Turcja, Egipt, Czechy oraz Chorwacja. Pełna lista krajów umieszczona została w dalszej części materiału. Oficjalny debiut latem sugeruje, że premiera odbędzie się w okresie pomiędzy czerwcem oraz sierpniem (najpóźniej na początku września).

Disney+ zaoferuje zarówno znane już treści jak również produkcje oryginalne. Mowa zarówno o autorskich treściach Disneya, jak również podmiotów im podlegających tj. Marvel, Star Wars czy Pixar. Obecnie możemy premierowo oglądać m.in. serial Star Wars: The Book of Boba Fett. W najbliższych miesiącach zadebiutują takie produkcje jak Star Wars: Obi-Wan Kenobi, Moon Knight (Marvel Cinematic Universe), She-Hulk, Ms Marvel oraz trzeci sezon Star Wars: The Mandalorian. Oprócz głównych treści Disneya, głównie dla całych rodzin z dziećmi, usługa zaoferuje także sekcję Star, w której znajdą się treści dla tych nieco starszych użytkowników, należące przede wszystkim do wytwórni 20th Centrury Studios (dawny Fox).

Pełna lista krajów, z których Disney+ pojawi się latem 2022 roku:

Albania

Algieria

Andora

Arabia Saudyjska

Bahrajn

Bośnia i Hercegowina

Bułgaria

Chorwacja

Czarnogóra

Czechy

Egipt

Estonia

Grecja

Irak

Izrael

Jemen

Jordania

Katar

Kosowo

Kuwejt

Liban

Libia

Liechtenstein

Litwa

Łotwa

Macedonia Północna

Malta

Maroko

Oman

Palestyna

Polska

Południowa Afryka

Rumunia

San Marino

Serbia

Słowacja

Słowenia

Tunezja

Turcja

Watykan

Węgry

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Źródło: Disney, PurePC.pl