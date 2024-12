W Diablo IV możesz teraz zagrać za darmo na Steamie! Oferta jest ograniczona czasowo, ale grę można kupić 40% taniej

Rok 2023 obfituje w wiele świetnie ocenianych gier. Alan Wake II, Baldur's Gate 3, Starfield, Resident Evil 4... Wymieniać można jeszcze długo. Początkowo wydawało się, że do tego grona zaliczymy także wyczekiwane Diablo IV, jednak z początkowego entuzjazmu recenzentów nie zostało zbyt wiele. Z biegiem czasu wielu graczy zaczęło krytykować dzieło Blizzarda, dlatego ostatnie promocje na tę grę nie powinny dziwić. Mimo to jest jednak pewna oferta, obok której nie da się przejść obojętnie.

Wszyscy zainteresowani mają niespełna tydzień na dogłębne zapoznanie się z Diablo IV bez używania karty płatniczej. Chętni mogą też od razu kupić pełną wersję gry aż 40% taniej.

Wczoraj o godzinie 19:00 na Steamie pojawiła się zupełnie darmowa wersja gry Diablo IV, która umożliwia graczom awans do 20. poziomu doświadczenia oraz korzystanie z wszelkich funkcji społecznościowych i rozgrywki międzyplatformowej. Po uzyskaniu maksymalnego dostępnego poziomu użytkownicy bezpłatnej wersji próbnej będą mieli natomiast dostęp do całej zawartości Diablo IV. Wygląda więc na to, że wszystkie osoby wstrzymujące się z zakupem produkcji Blizzarda mogą teraz na własnej skórze przekonać się o jakości gry.

Nic jednak nie trwa wiecznie. Omawiana oferta trwa do 28 listopada do godziny 19:00, co jednak nie zmienia faktu, że wszyscy zainteresowani mają niespełna tydzień na dogłębne zapoznanie się z Diablo IV bez używania karty płatniczej. Kolejną dobrą wiadomością jest fakt, że razem z darmowym dostępem ruszyła czasowa promocja obniżająca cenę pełnej wersji gry do 209,40 zł. Tak tanio na tej platformie jeszcze nie było, dlatego lepiej nie zwlekać - to doskonała okazja na wizytę w świecie Sanktuarium.

