Diablo IV - beta z największą liczbą grających w historii serii. Microsoft pokazał specjalną edycję na Xbox Series X

Ostatnie dwa weekendy upłynęły pod znakiem beta testów nadchodzącej w czerwcu czwartej części Diablo. Najpierw dostęp otrzymali przede wszystkim ci, którzy zapłacili już za grę przed premierą, następny weekend przypadł zaś już każdemu, kto miał na to ochotę. I choć spodziewane problemy z serwerami miały miejsce i w tym przypadku, do tego doszło również sporo innych problemów technicznych, w ogólnym rozrachunku deweloperzy powinni być zadowoleni z finalnego obrotu spraw.

Beta Diablo IV osiągnęła rozmiary, jakimi pochwalić się nie może żaden poprzedni tytuł franczyzy. Co więcej, Microsoft potwierdził także pewne wcześniejsze przecieki w związku z konsolami Xbox.

Łącznie gracze spędzili prawie 62 miliony godzin w mrocznym świecie Sanktuarium. Najczęściej wybieranymi przez nich klasami byli Czarodziej oraz Nekromanta - szczególnie ten ostatni wywołał spore zamieszanie poprzez swoje nieprawdopodobne możliwości rozwoju praktycznie od pierwszych leveli. Do tego oczywiście dołożono chociażby statystyki zgonów zabitych bestii, wraz z ukazaniem najważniejszych starć: z arcytrudnym, losowo ukazującym się Butcherem oraz Ashavą, która pełniła w becie rolę World Bossa. A tak prezentują się dokładne dane:

Co więcej, potwierdzono uprzednie plotki i zaprezentowano specjalną edycję gry na konsole Xbox Series X. Kto po cichu liczył na to, że sprzęt został w jakiś sposób wystylizowany na chociaż barwy Diablo IV, ten niestety zostanie boleśnie sprowadzony na ziemię. Mamy bowiem do czynienia zaledwie ze zwykłą odmianą bundle pack za 559 dolarów. A szkoda, bo na taką okazję można było przygotować coś bardziej ekstrawaganckiego. Co prawda pojawia się także kilka figurek, jednak trudno to nazwać kolekcjonerką roku.

