Forza Horizon 5 - zastosowanie techniki NVIDIA DLSS 3 może powodować znaczące problemy podczas rozgrywki

Gra Forza Horizon 5 otrzymała dwa dni temu wsparcie dla techniki NVIDIA DLSS 3. Jak w każdym tego typu przypadku, po jej włączeniu można liczyć na wyraźny wzrost wydajności. Niestety pojawiły się także doniesienia o problemach, które mogą wystąpić na niektórych urządzeniach. Choć z ostateczną oceną należy poczekać na opinie pochodzące także od innych użytkowników, to najwyraźniej nie wszystko poszło zgodnie z planem.

Zastosowanie techniki NVIDIA DLSS 3 w grze Forza Horizon 5 może powodować w niektórych przypadkach pogorszenie jakości obrazu i wyraźne przycięcia podczas rozgrywki.

Technika NVIDIA DLSS 3 w Forza Horizon 5 robi z grubsza to, co do niej należy, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Zrzuty ekranów udostępnione przez portal WCCFTech pokazują znaczący wzrost wydajności. Na komputerze wyposażonym w procesor Intel Core i7-12700KF i kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090, w maksymalnych ustawieniach graficznych z włączonym Ray Tracingiem, gra bez DLSS 3 osiągnęła średnią 128 klatek na sekundę. Po zastosowaniu Frame Generation, wartość ta wzrosła do 168 FPS-ów. Różnica jest zatem zauważalna. Odnotowano bowiem wynik lepszy o około 31%.



NVIDIA DLSS 3 włączone



NVIDIA DLSS 3 wyłączone

Problem leży jednak gdzie indziej. Wiele wskazuje na to, że implementacja jest nie do końca udana. Podczas rozgrywki można bowiem zauważyć wyraźne pogorszenie jakości wyświetlanego obrazu. Pojawiają się drobne artefakty i tak zwany ghosting. Największą bolączką jest jednak płynność rozgrywki. Choć liczba FPS-ów jest jak najbardziej zadowalająca, to na zaprezentowanym materiale wideo widać charakterystyczne przycięcia. Co więcej, są one dosyć nieregularne, więc bardzo przeszkadzają w grze. Drobne przycięcia występują także na filmiku promocyjnym DLSS 3, udostępnionym przez NVIDIĘ. Nie są one jednak aż tak dokuczliwe i nie ma pewności, czy nie powstały wyłącznie w wyniku procesu przechwytywania obrazu.

Oczywiście przyczyny takiego działania gry Forza Horizon 5 nie są na razie znane. Można jedynie spekulować, czy problem leży po stronie gry, samej implementacji techniki, czy też aktualnej wersji sterowników. Zabrakło także porównania z włączoną synchronizacją pionową. Opcja ta bowiem czasami pomaga w sytuacji, kiedy występują przycięcia przy wysokiej liczbie FPS-ów. Nie ma też pewności, jak dużej grupy użytkowników powyższe kwestie dotyczą. Można mieć nadzieję, że problem zostanie z czasem rozwiązany. Frame Generation to bowiem wciąż stosunkowo nowa implementacja techniki NVIDIA DLSS.

