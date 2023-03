Jeden z twórców Forza Horizon założył nową firmę. Lighthouse Games ma zdefiniować na nowo rynek swoją grą AAA

Z pewnością nazwisko Gavina Raeburna nie należy do powszechnie rozpoznawalnych, jednak przyczynił się on do powstania niejednego projektu, w który mogliśmy się zagrywać. Teraz pojawiła się informacja, że były szef ekipy z Playground Games szykuje się do nowych wyzwań. I nie mówimy tutaj o kolejnym projekcie indie, a ambitnym przedsięwzięciu, który ma wywrzeć duży wpływ na branżę. Na tę chwilę nowo uformowany zespół zbiera siły.

Lighthouse Games to nowa firma założona przez odpowiadającego za serię Forza Horizon Gavina Raeburna. Przygotowuje zupełnie nowy projekt AAA.

Gavin Raeburn założył w 2009 roku studio Playground Games wespół z Ralphem Fultonem i Trevorem Williamsem. Przez ponad dekadę współtworzył z powodzeniem kolejne odsłony serii Forza Horizon. Niedługo po wypuszczeniu "piątki" pożegnał się z firmą, a stanowisko dyrektora zespołu przypadło Williamsowi. Od tamtej pory pod jego wodzą Playground skupiać się miało na kolejnych update'ach do Forza Horizon 5, a także rozwojem nowej części Fable. Raeburn zaś poszedł swoją drogą, a teraz formuje nowy zespół, złożony zresztą również ze starej gwardii.

Wcześniej Raeburn pracował przez ponad 24 lata w Codemasters, dokładając cegiełkę do tak znakomitych serii, jak DiRT, F1 czy GRID. Możliwe, że stanowi to pewnego rodzaju poszlakę, czym zajmowało się będzie Lighthouse Games. Na razie bowiem uformował się jedynie trzon ekipy, złożony z byłych kolegów eks-dyrektora Playground oraz doświadczonych twórców związanych wcześniej z innymi projektami. Tak czy inaczej Raeburn ambitnie zapowiada, że jego nowy zespół stworzy franczyzę, która wydatnie wpłynie na rynek gier. Cóż, czekamy zatem na konkrety.

