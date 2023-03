Chris Avellone oczyszczony z zarzutów. Wycofano poważne oskarżenia kierowane pod adresem znanego projektanta gier

Chris Avellone jest legendą światowej branży gier. Miał znaczący wpływ na ostateczny kształt wielu kultowych tytułów, wśród których można wymienić chociażby Fallout 2, Planescape: Torment, Star Wars: Knights of the Old Republic 2, Divinity: Original Sin 2 i wiele innych. W ostatnich latach musiał mierzyć się z bardzo poważnymi oskarżeniami pod swoim adresem. Teraz projektant i scenarzysta został oficjalnie oczyszczony z najpoważniejszych zarzutów.

Chris Avellone na mocy ugody został oczyszczony z zarzutów dotyczących wykorzystywania seksualnego. Ma również otrzymać pokaźnych rozmiarów pieniężne zadośćuczynienie.

Oskarżenia sięgają 2020 roku. Wtedy bowiem pojawiły się w Internecie wpisy oskarżające znanego twórcę o molestowanie i wykorzystywanie seksualne kobiet. Podczas rozmaitych konferencji i imprez branżowych miał upijać kobiety, a następnie zaciągać je do pokoju hotelowego i zalecać się do nich pomimo wcześniejszej odmowy. Sugerowano również, że wiek domniemanej ofiary nie miał przy tym znaczenia. Pod adresem projektanta padały także oskarżenia o prześladowanie jego ofiar za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz szereg innych zarzutów, które eskalowały wraz z upływem czasu. Po kilku miesiącach milczenia, złożony został przez Avellone’a pozew sądowy przeciwko oskarżającym go osobom. Sąd w Kalifornii początkowo go odrzucił, ale projektant złożył kolejny w 2022 roku w stanie Illinois.

The case concerning the allegations made against me in 2020 has been resolved. You can find the joint statement here: https://t.co/P5FrjtNsvw



I understand that Ms. Barrows has requested to retract her statements to the media about me. pic.twitter.com/iLbdYuv9PJ — Chris Avellone (@ChrisAvellone) March 25, 2023

Teraz doczekaliśmy się częściowego finału sprawy, choć postanowienia nie zapadły w wyniku wyroku sądowego. Dwie kobiety, które oskarżały projektanta, czyli Karissa Barrows oraz Kelly Bristol, podpisały poufną ugodę, na mocy której wycofały swoje oskarżenia. W opublikowanym oświadczeniu możemy przeczytać: „Pan Avellone nigdy nie wykorzystał seksualnie żadnej z nas. Nie mamy żadnej wiedzy, że wykorzystał seksualnie jakąkolwiek kobietę. Nie mamy żadnej wiedzy, że Pan Avellone kiedykolwiek nadużywał pieniędzy firmowych. Wszystko, co wcześniej powiedziałyśmy lub napisałyśmy o Panu Avellone, nie było intencjonalne. (…) Wierzymy, że zasługuje on na pełny powrót do branży i będziemy go wspierać w tych działaniach.” Dodatkowo ugoda przewiduje siedmiocyfrowe zadośćuczynienie dla twórcy.

Jak można przeczytać na blogu Avellone’a, cała sprawa nie dobiegła jeszcze końca, ponieważ pozostały pewne nierozstrzygnięte kwestie. Zapewne chodzi tu między innymi o domniemane próby nękania za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na pewno oświadczenie jest bardzo ważnym krokiem na drodze do całkowitego oczyszczenia projektanta z zarzutów. Warto przypomnieć, że konsekwencje oskarżeń były dla niego dosyć dotkliwe. Został między innymi usunięty z listy twórców gry Dying Light 2 oraz stał się osobą niepożądaną w środowisku deweloperów. Doprowadziło to zatem do zniszczenia jego wieloletniej reputacji.

