Forza Horizon 5 od dziś ze wsparciem techniki DLSS 3. Pięć kolejnych tytułów wspieranych przez DLSS 2

Technika NVIDIA DLSS wspierana jest już przez ponad 280 gier i aplikacji. DLSS 3 można znaleźć w 29 tytułach. Jej adaptacja przebiega 7 razy szybciej niż DLSS 2, jeśli weźmiemy pod uwagę pierwsze pół roku od ich premier. W trakcie konferencji GDC deweloperzy otrzymali dostęp do narzędzia NVIDIA Streamline oraz zupełnie nowych wtyczek umożliwiających implementacje DLSS 3. Opublikowano również nową wersję narzędzia ICAT, ułatwiającego porównywanie zrzutów ekranu oraz filmów z gier po aktywacji techniki DLSS.

Forza Horizon 5 zasila listę gier wspieranych przez DLSS 3. Dochodzi do tego jeszcze pięć pozycji, które skorzystać mogą z DLSS 2.

DLSS 2 przyśpiesza rozgrywkę w Forza Horizon 5 od 8 listopada 2022 roku, a 84% posiadaczy kart graficznych GeForce RTX gra z włączonym DLSS. Udostępniona dzisiaj aktualizacja wprowadza do gry nie tylko DLSS 3, ale również technikę NVIDIA Reflex. Użytkownicy kart graficznych GeForce RTX serii 40 będą mogli przekroczyć barierę 120 kl./s. grając na maksymalnych ustawieniach graficznych w rozdzielczości 4K. Wtyczki umożliwiające implementację DLSS 2 w Unity oraz Unreal Engine, razem z pełną dokumentacją, zostały udostępnione na stronie NVIDIA Developer. Technika ta może zostać bez wysiłku dodana do każdej gry tworzonej na tych silnikach. Dzięki temu nie tylko tytuły o wysokim budżecie, ale również gry niezależne mogą zwiększyć swoją wydajność ze wsparciem sztucznej inteligencji. Nowe gry z DLSS 2 to: Deceive Inc., Tchia, Last of Us: Part I (wszystkie dostępne już dziś), Gripper (od jutra) oraz od również jutra w ramach Early Access Smalland: Survive the Wilds.

DLSS otrzyma także dodatkowe przyśpieszenie. W zeszłym tygodniu na konferencji GDC NVIDIA udostępniła narzędzia dla twórców, które pozwalają na integrację techniki DLSS Frame Genrator w ich grach. Dostęp do tych narzędzi jeszcze bardziej zwiększy tempo adaptacji tego rozwiązania. DLSS Frame Generator dostępna jest również za pośrednictwem otwartej platformy NVIDIA Streamline. To doskonałe narzędzie dla twórców, którzy chcą rozwijać i adaptować do swoich gier i aplikacji techniki wspierane sztuczną inteligencją.

Narzędzie NVIDIA Image Comparison & Analysis Tool (ICAT) pozwala na szybką i sprawną analizę zrzutów ekranu oraz nagranych rozgrywek na każdym PC z systemem operacyjnym Windows. To bardzo ważne w przypadku testów porównawczych, gdzie trzeba precyzyjnie określić odpowiednie różnice w jakości obrazu. Najnowsza aktualizacja aplikacji ICAT wprowadza wsparcie formatu HEVC oraz umożliwia eksport wykonanej analizy do pliku wideo. ICAT umożliwia załadować jednocześnie do czterech materiałów wideo lub obrazów, które można później wyrównać, przyciąć, utworzyć pętle, przesuwać i powiększać dany obszar oraz dostosowywać prędkość odtwarzania materiału wideo, aby uzyskać idealne porównanie.

Źródło: NVIDIA