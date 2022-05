Diablo Immortal a kwestie ograniczeń hazardowych. Blizzard boryka się z problemem dostępności gry na wybranych rynkach

Długo oczekiwana produkcja Diablo Immortal trafi platformy mobilne oraz PC już 2 czerwca. Sam ostrzę zęby na wspomniany tytuł. Z pewnością czynili to także gracze z krajów Beneluksu. Niestety, fani uniwersum z Belgii oraz Honandii będą musieli obejść się smakiem. Okazuje się bowiem, że Blizzard nie zdecyduje się na wydanie gry na tamtejszych rynkach. Co więcej, jeśli ktoś będzie próbował pobrać Diablo Immortal z innego kraju, może zostać zbanowany. Przeszkodą w swobodnej dystrybucji gry okazuje się prawo obowiązujące na wspomnianych rynkach, które podchodzi do hazardu wyjątkowo ostro. Zapytacie „Diablo Immortal i hazard”? Owszem, za takowy zostały bowiem uznane lootboxy, czyli skrzynki z wirtualnymi dobrami kupowane za realne pieniądze. Przedmioty przydzielane są bowiem losowo.

Gra Diablo Immortal nie zostanie udostępniona w niektórych krajach z uwagi na lootboxy. Okazuje się, że te niepozorne, płatne dodatki mogą być uznane za hazard.

Diablo Immortal to bez wątpienia jedna z ważniejszych (szczególnie w ujęciu rynku mobilnego) produkcji. Nic dziwnego w tym, że o grze jest naprawdę głośno, a fani uniwersum z niecierpliwością oczekują jej oficjalnego debiutu. Niektórzy zdecydowali się nawet na wczesnę rejestrację w repozytoriach z aplikacjami dla urządzeń mobilnych. Sęk w tym, że tytuł już po kilku dniach „zniknął” z Google Play i App Store w Holandii i Belgii. Według redaktorów serwisu Tweakers, którzy zapytali przedstawicieli Activision Blizzard o całą sprawę, gra nie ukaże się na wspomnianych rynkach. Jeden z menadżerów stwierdził (w rozwinięciu na subreddicie Diablo Immortal), że „gracze w Holandii i Belgii nie będą mogli zainstalować Diablo Immortal z uwagi na ograniczenia hazardowe w tych krajach”.

Sprawa nie jest do końca klarowna, ale najwyraźniej Activision Blizzard nie zamierza ryzykować sporu sądowego i do czasu ewentualnej zmiany przepisów nie zamierza udostępniać gry w Belgii oraz Holandii. Jeszcze w 2018 roku tamtejsza Komisja ds. Gier uznała lootboxy za element hazardu. Decyzja ta dotknęła na EA, które musiało ograniczyć dostępność elementów gry FIFA. Co ciekawe, twórcy Diablo Immortal mogliby postąpić tak samo i zmodyfikować produkcję. Niestety, na ten moment nie ma żadnych informacji o tym, że tak się stanie.

Źródło: VGC, Tweakers