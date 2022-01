Czy deweloperzy myślą o wprowadzeniu do swoich gier NFT? Odpowiedź większości z nich powinna zaskoczyć graczy

Jako NFT rozumie się rodzaj niezamiennego, cyfrowego, unikalnego tokena kryptograficznego opartego o technologię Blockchain. Mogą one reprezentować w zasadzie wszystko - zarówno przedmioty materialne oraz niematerialne. Już teraz wśród NFT znajdziemy m.in. dzieła sztuki, kolekcjonerskie karty, muzykę, wirtualne nieruchomości i wiele, wiele innych elementów. Na temat NFT powstaje coraz więcej materiałów pisanych czy wideo i generalnie widać, że tematyką tą żyje już cały technologiczny świat, w dużej mierze także świat gamingu. Do pewnego momentu NFT było w grach niszą, jednak wraz z decyzją (ostatecznie odwołaną) studia GSC Game World o tym, że NFT pojawi się STALKERze 2, pojęcie “non-fungible token” pojawia się coraz częściej także w kontekście nadchodzących gier AAA.

Choć obecnie aż 70% ankietowanych deweloperów nie planuje wprowadzać do swoich gier rozwiązania NFT, to wielu twierdzi, że to nieunikniona przyszłość gamingu.

Wielu graczy wydaje się być przeciwko stosowaniu w gamingu tokenów NFT na szeroką skalę. Póki co, zagadnienie dość dobrze rozwija się w aplikacjach i grach dedykowanych wirtualnej rzeczywistości, jednak w pewnym momencie widmo przeładowania tokenami także klasycznych gier wideo, stało się całkiem realne. Okazuje się jednak, że na ten moment aż 70% deweloperów, którzy brali udział w corocznej ankiecie organizowanej przez Game Developers Conference nie chce wdrażać NFT do swoich gier.

Pozostałe 21% twórców przyznało, że są tematem nieco zainteresowani, 7% jest zainteresowany bardzo, zaś 1% już wdrożyło do swoich gier NFT. Bardzo podobne wyniki przyniosło pytanie o chęć wykorzystania do płatności w grach kryptowalut. Tylko nieliczni byli zainteresowani choć część twórców, którzy sami nie myślą o takim rozwiązaniu twierdzą, że kryptowaluty oraz NFT to nieunikniona przyszłość gamingu. Dla uściślenia, w ankiecie wzięło udział ponad 2700 deweloperów. Broszurę z wynikami ankiety możecie pobrać wchodząc pod ten link.

Źródło: GDC