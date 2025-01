DeepSeek zmienia oblicze rynku AI przez serię DeepSeek-R1. NVIDIA traci miliardy dolarów, a pozycja OpenAI wydaje się zagrożona

Ostatnie dni w segmencie sztucznej inteligencji były bardzo burzliwe i mocno wpłynęły na pozycję rynkową takich gigantów technologicznych, jak NVIDIA. Wszystko przez serię dużych modeli językowych DeepSeek-R1, która została przedstawiona przez chińską firmę o niemal tej samej nazwie. Nowość wskazywała, że za niską kwotę można wyszkolić LLM, które będzie dorównywało OpenAI o1. Koszt skorzystania z niej przez interfejs API jest też o wiele niższy od konkurencyjnego modelu OpenAI.

Słowem wstępu: rodzina DeepSeek-R1 składa się z dużych modeli językowych, które mogą się "zastanowić" przed udzieleniem odpowiedzi. Dzięki temu mają być one trafniejsze, a przy tym uzyskujemy wgląd do procesu myślowego. Nowy LLM został zbudowany na fundamencie modelu DeepSeek-V3 - ten z kolei miał zostać wyszkolony zaledwie na 2048 akceleratorach (z wyliczeń The Next Platform) NVIDIA H800 (rodzina Hopper, a dziś można już kupić modele z serii Blackwell), a szacowany koszt szkolenia miał wynieść tylko 5,576 mln dolarów (w tym przypadku pod uwagę wzięto szacunkowe opłaty za wypożyczenie akceleratorów NVIDIA H800 na ten czas, a przy tym mowa wyłącznie o kosztach oficjalnego szkolenia - bez wcześniej prowadzonych badań i eksperymentów). Nadal jednak jest to niezwykle niska kwota, biorąc pod uwagę ten rynek. Cała rodzina DeepSeek-R1 została udostępniona za darmo, więc bez problemu sami możemy z niej skorzystać (a przynajmniej z mniejszych odsłon, gdyż wariant z 671 mld parametrów potrzebuje naprawdę wydajnego zaplecza sprzętowego).

Jak możemy zauważyć na powyższej grafice, dostęp do DeepSeek-R1 przez interfejs API jest o wiele tańszy, niż w przypadku OpenAI o1. Za milion wyjściowych tokenów w pierwszym przypadku trzeba bowiem zapłacić 2,19 dolarów, z kolei w drugim jest to aż 60 dolarów (warto jednak napomknąć, że DeepSeek-V3 jest jeszcze tańszy od "R1"). Potencjalnie niższe koszty szkolenia, a przy tym możliwość użycia starszych akceleratorów NVIDII wywołały spore zamieszanie na rynku. Nie ma pewności, czy informacje od DeepSeek dotyczące szacunkowych kosztów szkolenia, a zarazem użytych akceleratorów są prawdziwe. Niemniej jednak wiadomości te mocno wpłynęły na rynek sztucznej inteligencji. Skoro za ułamek kwoty, jaką OpenAI wydaje na tworzenie i szkolenie swoich modeli, można uzyskać podobne efekty, a dodatkowo nie trzeba korzystać z najdroższych akceleratorów od NVIDII... Kapitalizacja rynkowa tej ostatniej bardzo mocno spadła i obecnie wartość Zielonych w tym aspekcie wynosi ok. 2,968 biliona dolarów (jeszcze nie tak dawno było to prawie 3,4 biliona dolarów)

Źródło: The Next Platform, The Register, Companies Market Cap, Google