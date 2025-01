NVIDIA prezentuje Project DIGITS. Komputer do obsługi AI ze 128 GB RAM, który łączy architekturę Grace i Blackwell

Wydawać by się mogło, że na targach CES 2025 NVIDIA zaprezentowała już wszystkie nowości. Tymczasem okazuje się, że oprócz nowych kart graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 50 i technik z nimi związanych (takich jak DLSS 4), już wkrótce na rynek konsumencki wkroczy mały komputer, który został przystosowany do obsługi sztucznej inteligencji, a konkretniej dużych modeli językowych. Za wydajność odpowiadać będzie specjalny SoC, przy którego tworzeniu uczestniczył MediaTek.

Project DIGITS to nowa platforma do obsługi sztucznej inteligencji, którą NVIDIA chce zaoferować szerszemu gronu odbiorców. Kompaktowa forma idzie w parze z całkiem sporymi możliwościami i nieco zaporową ceną.

Project DIGITS z daleka wygląda jak zwykły mini PC. Jednak w środku mamy do czynienia z całkiem wydajnymi podzespołami. NVIDIA stworzyła we współpracy z firmą MediaTek SoC o nazwie GB10 Superchip, który powstał poprzez połączenie dwóch architektur. Mowa o CPU z 20-rdzeniami ARM, który korzysta z architektury Grace, a także o układzie graficznym opartym na architekturze Blackwell (ten wyposażono w rdzenie CUDA, a także Tensor 5. generacji). Energooszczędność ma więc łączyć się z bardzo dobrą wydajnością rzędu 1 petaflopa w obliczeniach FP4 związanych ze sztuczną inteligencją. Na pokładzie znajdziemy 128 GB zunifikowanej pamięci, a także nawet 4 TB nośnik SSD. Jedno takie urządzenie jest w stanie lokalnie uruchomić duży model językowy z maksymalnie 200 mld parametrów.

Nic (poza pieniędzmi) nie stoi na przeszkodzie, żeby dokupić drugi Project DIGITS i połączyć go z pierwszym - taka konfiguracja będzie w stanie obsługiwać modele do 405 mld parametrów. Do dyspozycji otrzymujemy system NVIDIA DGX, który jest oparty na jądrze Linux. Oczywiście po zakupie będziemy mogli skorzystać także z innych rozwiązań od NVIDII, takich jak NeMO, RAPIDS, Blueprints, NIM, czy też AI Enterprise. Jeżeli już nie możemy się doczekać, aby nabyć nowość od Zielonych, to nasz entuzjazm z pewnością ostudzi cena, gdyż mowa o 3000 dolarów (w bazowej konfiguracji rzecz jasna). Premiera ma się odbyć w maju 2025 roku.

