NVIDIA prezentuje Jetson Orin Nano Super. Nowy mini PC dla sztucznej inteligencji stał się tańszy, a zaoferuje nam więcej

Firma NVIDIA wprowadziła właśnie do sprzedaży nowy mini PC, który oparty jest na module komputerowym Jetson Orin Nano. Jego głównym zastosowaniem będzie obsługa rozwiązań z segmentu sztucznej inteligencji (np. dużych modeli językowych) oraz robotyki. Nowość jest niemal dwukrotnie wydajniejsza od poprzednio wprowadzonego modelu, a przy tym jej początkowa cena jest ponad dwukrotnie niższa. Posiadacze wcześniejszej wersji też mają powody do zadowolenia.

Zestaw deweloperski NVIDIA Jetson Orin Nano Super wkroczył do sprzedaży. Nowy mini PC oferuje lepszą wydajność przy niższej cenie od poprzednika.

Pierwszy zestaw deweloperski oparty na module komputerowym Jetson Orin Nano kosztował 499 dolarów - nie była to zbyt przystępna propozycja (mowa o 8 GB wersji). Tym razem NVIDIA postanowiła wprowadzić kilka ulepszeń, które przełożyły się na dużo lepszą wydajność w aspekcie sztucznej inteligencji. Nowy kompaktowy komputer NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit może nam zaoferować wyższe taktowanie układu graficznego, a także większą przepustowość pamięci. Procesor oparty na architekturze ARM został nieco podkręcony, a jego maksymalna częstotliwość taktowania wynosi teraz 1,7 GHz. Wydajność w zadaniach związanych z AI to nawet 67 TOPS (biliony operacji na sekundę). W przypadku poboru mocy możemy wybrać jeden z trzech trybów: 7, 15 lub 25 W. Domyślny system operacyjny opiera się na dystrybucji Linuksa o nazwie Ubuntu, więc dostępnego oprogramowania jest całkiem sporo (na stronie NVIDIA Jetson AI Lab znajdziemy tutoriale i narzędzia dla tego komputera).

NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit Procesor 6 x 1,5 GHz Cortex-A78AE v8.2 6 x 1,7 GHz Cortex-A78AE v8.2 Architektura GPU NVIDIA Ampere Rdzenie Tensor 32 Rdzenie CUDA 1024 Taktowanie GPU 625 MHz 1020 MHz Pojemność pamięci 8 GB LPDDR5 Przepustowość pamięci 68 GB/s 102 GB/s Szyna danych 128-bit Wydajność AI Do 40 TOPS Do 67 TOPS Łączność 1 x Port Ethernet (1 Gb/s) Porty, złącza i sloty 1 x M.2 Key E

1 x USB typu C

2 x MIPI CSI-2 (22-pin)

1 x Slot na karty microSD

4 x USB 3.2 Gen 2 typu A

1 x M.2 Key M (PCIe Gen 3 x4)

1 x M.2 Key M (PCIe Gen 3 x2)

1 x 4-pinowe złącze wentylatora

1 x 12-pinowe złącze przyciskowe

1 x 40-pinowe złącze grzebieniowe Wyjścia wideo 1 x DisplayPort 1.2 (+MST) Wymiary 100 x 79 x 21 mm TDP 7, 15 W 7, 15 lub 25 W Cena MSRP 499 dolarów 249 dolarów

Jeżeli wcześniej nabyliśmy NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit, to połowicznie nie musimy żałować zakupu: wydanych pieniędzy co prawda nikt nam nie zwróci, ale nowa aktualizacja oprogramowania ma podnieść wydajność AI do 67 TOPS (do 34 TOPS, jeśli korzystaliśmy z 4 GB edycji modułu Jetson Orin Nano). Oczywiście platformę możemy wykorzystać do wielu innych zadań lub używać jej jak zwykłego komputera. Możliwości jest tutaj całkiem sporo, choć największym plusem jest sama cena, która wynosi obecnie 249 dolarów. Zakupu możemy dokonać w jednym z autoryzowanych sklepów, takich jak Arrow.

Źródło: NVIDIA, ikona: DeviantArt (DaMoxy)