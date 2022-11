Cyfrowy juan ma zapewniać anonimowość transakcji... o ile nie będą one podejrzanie wysokie

O cyfrowym juanie zaczęto rozprawiać mniej więcej na początku 2021 r. Już wtedy wiedzieliśmy, że nie będzie to żadna skomplikowana forma, ani też żadna kryptowaluta, a po prostu waluta cyfrowa, która będzie oficjalnie figurować w scentralizowanym systemie kontrolowanym przez Ludowy Bank Chin. W reakcji na te informacje nie można było wyciągnąć innych wniosków niż te, że to świetny sposób chińskich rządzących, by monitorować, na co obywatele wydają swoje pieniądze.

Yi Gang, prezes Ludowego Banku Chin, obwieścił, iż użytkownicy cyfrowego juana będą mogli cieszyć się "kontrolowaną anonimowością". Innymi słowy chodzi o to, że transakcje nie będą śledzone, o ile będą niskie.

Przypuszczenia, że oficjalna, cyfrowa waluta chińska to wielki potencjał na śledzenie obywateli okazały się (bez zaskoczenia) trafne. Podczas Hong Kong FinTech Week 2022 Yi Gang, prezes Ludowego Banku Chin, obwieścił, iż użytkownicy cyfrowego juana będą mogli cieszyć się czymś, co określił jako "kontrolowana anonimowość". Na pierwszy rzut ucha takie sformułowanie niczego nie tłumaczy, na szczęście Gang doprecyzował, że dane o użytkownikach i transakcjach będą gromadzone, jednak wyłącznie według zasad polityki "niezbędnego minimum".

Tę nowomowę można przetłumaczyć na: "zapiszemy informacje o twoich transakcjach, jeśli te będą zauważalnie wyższe, niż zazwyczaj". Chiński rząd chce w ten sposób zabezpieczyć się przed przeprowadzaniem nielegalnych płatności z użyciem cyfrowego juana, a jeśli obywatele już to zrobią - mają zostać szybko namierzeni. Tyle dobrze (dla przestępców oczywiście), że władze Chin oficjalnie o tym informują, choć i tak wątpliwym jest, aby najgrubsze ryby półświatka przestępczego zechciały za swoje machlojki płacić czymś takim jak krajowa, cyfrowa waluta.

Źródło: Bloomberg