Cyberpunk 2077 Phantom Liberty - imponujący kinowy zwiastun z postacią graną przez Idrisa Elbę. Aktualizacja 2.0 nadchodzi

Dochodzimy do półmetka przeładowanego hitami września. Pierwsza faza już za nami, teraz wielkimi krokami zbliża się przełomowy pakiet usprawnień dla gry CD Projektu. Formalnie jest to przede wszystkim płatny dodatek poprzedzany przez darmową aktualizację, ale nie ma co się czarować - wychodzi to znacznie poza standardowe rozszerzenie. Aby podkręcić atmosferę jeszcze mocniej, na tygodnie przed premierą polskie studio zamieściło jeszcze kilka rzeczy.

CD Projekt wypuścił nowy zwiastun Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, w którym obserwujemy ważne wydarzenie z życia postaci granej przez Idrisa Elbę. Co więcej, już 21 września wejdzie darmowy Update 2.0.

Zaangażowanie Keanu Reevesa do roli Johnny'ego Silverhanda bez wątpienia należało do tych popularniejszych popremierowych aspektów Cyberpunka. Choć zatem wiele spraw do dziś nie działało jak trzeba, w tym miejscu trafiono bez pudła. Jak wiadomo od dłuższego czasu, CD Projekt Red powtarza ten manewr, angażując kolejne mocne hollywoodzkie nazwisko. Wiedza o postaci granej przez Idrisa Elbę wciąż jest daleka od kompletnej, ale dziś dostaliśmy chociażby znakomitej jakości kinowy zwiastun, który prezentuje bardzo ważny dlań moment.

Ale nie tylko Phantom Liberty zawita do Night City. 21 września pojawi się darmowy update szumnie zapowiadanej swojego rodzaju wersji 2.0 gry, wprowadzającej mnóstwo nowej zawartości i usprawnień (a także będzie wymagać znacznie więcej od naszego sprzętu). Na kanale tytułu pojawiło się też całkiem sporo dodatkowych materiałów - w tym wywiady z ekipą, omówienie mechanik czy zapowiedź związana z powrotem do współpracy z Dawidem Podsiadło, artystą, który stworzył jeden z głównych utworów do serialu Cyberpunk: Edgerunners.

⚠️ THE MOMENT YOU'VE BEEN WAITING FOR ⚠️



Update 2.0 for #Cyberpunk2077 is coming on September 21! pic.twitter.com/A1evuo4kk6 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 14, 2023

Źródło: CD Projekt Red (Youtube, Twitter/X)