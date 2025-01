Cyberpunk 2077 The Movie - w sieci pojawił się zwiastun filmu, który powstaje na silniku gry. Gratka dla fanów uniwersum

Kilka godzin temu pisaliśmy o tym, że po premierze dodatku Phantom Liberty, Cyberpunk 2077 będzie w pełni natywnie obsługiwać 8-rdzeniowe procesory Intela / AMD z wielowątkowością współbieżną (Hyper Threading dla Intela bądź SMT dla AMD). Ponadto zwiększą się wymagania co do dysków. Obecnie zalecane będzie wszak posiadanie SSD PCIe NVMe. Wygląda na to, że nadchodząca wersja gry może stać się prawdziwym benchmarkiem dla współczesnych pecetów. Jeśli Wasz nie jest jednak przesadnie mocarny, to mamy coś na pocieszenie...

Na YouTubie pojawił się zachęcający zwiastun fanowskiego filmu o tytule "Cyberpunk 2077 The Movie". Ma być to produkcja bazująca na silniku gry.

Na YouTubie pojawił się zwiastun fanowskiego filmu o prostym tytule "Cyberpunk 2077 The Movie". Krótki risercz w sieci zdradził, że za materiałem stoi Jack Machinima, twórca treści wideo z 20-letnim doświadczeniem. Wygląda też na to, że Machinima rozpoczął prace nad materiałem przed 4 miesiącami, a sam film planuje opublikować już za kilka dni, dokłądnie 17 września 2023 r. Trailer, z którym możecie zapoznać się poniżej zdradza, że film będzie po prostu przeniesieniem historii z gry w skali 1:1 plus oczywiście manipulacją kamerami.

W sieci nie brakuje youtube'owych kanałów, na których roi się od posklejanych w cały film cutscenek. Kwestia nie tyczy się wyłącznie Cyberpunka, ale i wielu innych gier (patrz chociażby kanał Cinematic Gaming). Czy "Cyberpunk 2077 The Movie" będzie czymś innym? Trailer daje nadzieję, że tak, ale jak wszyscy wiemy, zwiastuny są po to, aby zawrzeć w nich to, co najlepsze, a często przy okazji namówić (oszukać) widza na więcej. Na szczęście także dotychczasowa zawartość na kanale twórcy daje do zrozumienia, że jest na co czekać i nie będzie to tylko prosty zlepek tak zwanych cinematików.

