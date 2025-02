Crucial T705 - nadchodzi nowy nośnik SSD PCIe 5.0 x4 NVMe. Ma szansę zaoferować rekordowe osiągi

Dyski SSD działające w oparciu o standard PCIe 5.0 nie upowszechniły się póki co w zadowalającym stopniu. Poszczególni producenci nie rezygnują jednak z wypuszczania kolejnych propozycji, ponieważ sprzęt tego typu będzie stopniowo zyskiwał na popularności. W nieodległej przyszłości swoją premierę będzie miał nośnik Crucial T705. Jeśli potwierdzi się specyfikacja podana w przecieku, to mamy szansę otrzymać SSD o rekordowej szybkości transferu danych.

Według nieoficjalnych informacji, trwają przygotowania do debiutu najszybszego dysku SSD na rynku, czyli Crucial T705. Będzie to następca modelu, który jakiś czas temu imponował swoimi parametrami pracy.

Używanie nośnika PCIe 5.0 bez odpowiedniego radiatora nie jest najlepszym pomysłem. Choć na rynku można znaleźć dyski, które go nie posiadają, to są one skierowane do osób pragnących zainstalować własny cooler. Z opublikowanych zdjęć wynika, że Crucial T705 może być dostępny w wersji z radiatorem i bez. Osoby, które zdecydują się na pierwszy wariant, będą mogły wybrać pomiędzy coolerem w kolorze czarnym i białym. Ten drugi posiada jednak dopisek Limited Edition, więc jego dostępność będzie zapewne ograniczona. Użytkowników najbardziej interesuje jednak zapewne specyfikacja sprzętu. Wygląda na to, że właściciel marki Crucial ponownie będzie miał się czym pochwalić.

Nośnik ma trafić na rynek w trzech wariantach różniących się pojemnością: 1 TB, 2 TB i 4 TB. Dokładna szybkość będzie uzależniona od przestrzeni dyskowej. Najwyższy transfer danych zaoferuje wariant 2 TB. W tym przypadku można liczyć nawet na 14,5 GB/s w sekwencyjnym odczycie i 12,7 GB/s w sekwencyjnym zapisie. Warianty 1 TB i 4 TB zaoferują nieco mniejszą szybkość. Nie zmienia to jednak faktu, że nośnik ten znajdzie się w czołówce najszybszych dysków SSD M.2 NVMe. Jeśli podane informacje się potwierdzą, to trafi on pierwsze miejsce, wyprzedzając znacząco między innymi swojego poprzednika, czyli Crucial T700. SSD będzie bazował na 232-warstwowej pamięci TLC Microna. Współczynnik IOPS wyniesie od 1,4 mln do 1,55 mln w losowym odczycie i od 1,75 mln do 1,8 mln w losowym zapisie.

