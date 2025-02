Samsung 990 EVO - zaprezentowano pierwszy na świecie hybrydowy dysk SSD M.2, który obsłuży dwie generacje PCIe

Od jakiegoś czasu na rynku stają się coraz powszechniejsze dyski SSD M.2 wykorzystujące interfejs PCIe 5.0. Jak wiemy, nie należą one na tę chwilę do najchłodniejszych i najbardziej ekonomicznych rozwiązań. Jak się okazuje, w tej sytuacji Samsung postanowił wstrzelić się w pewną niszę i wydaje nowy hybrydowy dysk 990 EVO, który ma w sprytny sposób wykorzystać dwie generacje PCIe i stać się w miarę uniwersalną propozycją, która wykorzysta względnie zbędne złącze.

Dysk SSD 990 EVO zapewnić ma wydajność zapisu i odczytu na poziomie 5000 MB/s i 4200 MB/s, a więc charakterystyczne dla jednostek czwartej generacji interfejsu PCIe. W istocie tak też jest, albowiem dysk wykorzystuje cztery linie PCIe 4.0, ale potrafi na dwóch z nich obsłużyć standard PCIe 5.0. De facto w końcowym rozrachunku nie zauważymy różnic w wydajności między jednym a drugim połączeniem. Wynika to z faktu, że prędkość dwóch linii PCIe 5.0 jest równa przepustowości czterech linii w generacji PCIe 4.0. Takie sprytne rozwiązanie wstrzela się również w pewną niszę na rynku, gdyż niektóre płyty główne dysponują złączami M.2 wykorzystującymi tylko dwie linie PCIe 5.0. W normalnym przypadku wykorzystanie takiego slotu skutkuje obcięciem o około połowę wydajność dysku SSD M.2. Jednakże dzięki wykorzystaniu dysku hybrydowego mamy możliwość cieszenia się pełną wydajnością w takim slocie.

Warto również dodać, że wykorzystanie przez dysk linii PCIe 5.0 będzie się wiązało z delikatną oszczędnością energii względem podłączenia do czterech linii PCIe 4.0. Nadto nadchodząca jednostka ma charakteryzować się losowym odczytem do 700 tysięcy IOPS i losowym zapisem do 800 tysięcy IOPS. Nie znamy jednak parametru TBW dla wspomnianego dysku, ale wiemy jakie kości znajdują się na płytce drukowanej. Na laminacie znajdziemy 3-bitowe kości V-NAND MLC, choć zabranie bufora dla danych jak w starszym wariancie z dopiskiem PRO. Najprawdopodobniej ukażą się one w konfiguracjach: 1 TB i 2 TB jeszcze w tym miesiącu. Dodatkowo niemiecki Amazon przedwcześnie zdradził ceny nadchodzących jednostek. Wiemy, że jednostka o mniejszej pojemności została wyceniona na 114,90 euro, czyli okolice 499 zł, natomiast wersja o większej pojemności będzie kosztować 189,90 euro, a więc około 826 zł.

