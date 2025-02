COSMIC Epoch 1 - autorskie środowisko graficzne od System76 dla Linuksa już dostępne. Rust zapewnia nowoczesne funkcje

Każda z dystrybucji systemu Linux (no, prawie każda) oferuje konkretne środowisko graficzne, które pozwala nam korzystać z systemu w bardziej namacalny sposób, a nie wyłącznie przez terminal. Do bardziej znanych należą Cinnamon (Linux Mint), KDE Plasma (np. Manjaro) oraz GNOME. Na podstawie tego ostatniego firma System76 tworzyła swoje o nazwie COSMIC, które aktualnie jest rozwijane od zera w języku Rust. Jego dość wczesna wersja (alpha) właśnie stała się dostępna.

System76 oficjalnie udostępnił swoje autorskie środowisko graficzne COSMIC, które zostało napisane w języku Rust. Obecnie jest dostępne w wersji alpha, ale już ta odsłona pozwala skorzystać z wielu ciekawych nowości.

Twórcy omawianego środowiska graficznego, czyli amerykańska firma System76, odpowiadają również za stworzenie dystrybucji Pop_OS!, która od 2021 roku oferuje tryb pulpitu o nazwie COSMIC (oparty na GNOME). Nie jest to jednak to samo, co nadchodzące środowisko, które jest od początku tworzone przez System76 (we wspomnianym języku programowania Rust). Aktualnie dostępna wersja to COSMIC Epoch 1 (domyślne środowisko graficzne w Pop!_OS 24.04 LTS alpha). Nowość zapewnia nam wsparcie dla protokołu wyświetlania Wayland (co nie jest na ten moment zbyt dużym plusem), ale zaoferuje nam o wiele więcej nowych funkcji.

Już teraz otrzymujemy większą kontrolę nad obszarami roboczymi (ang. workspace), a przy tym zyskujemy dostęp do zaawansowanego, dynamicznego układu okien (ang. auto-tiling). Od razu po włączeniu odpowiedniej opcji każde okno z aplikacją będzie się otwierać obok drugiego i to w naprawdę przejrzystym układzie, który na dodatek możemy dosłownie dowolnie zmieniać. Pomiędzy oknami można się przełączać skrótami na klawiaturze. COSMIC Epoch 1 zawiera zupełnie odmienioną wersję sklepu z aplikacjami oraz nowe wersje podstawowych narzędzi. Będziemy w stanie także spersonalizować swoje środowisko pracy przez globalną zmianę motywów. Położenie paska z przypisanymi aplikacjami (ang. dock) może być teraz zmieniane (tak samo, jak jego rozmiar i inne aspekty). Jako że nadal jest to wczesna wersja, to prawdopodobnie spotkamy się z błędami, które warto zgłaszać twórcom. Z nowej wersji środowiska graficznego możemy skorzystać także na innych dystrybucjach. Wszystkie potrzebne informacje znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: System76