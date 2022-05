Corsair Voyager - pełna specyfikacja laptopa do gier z AMD Ryzen 9 6900HS, Radeonem RX 6800M i wsparciem dla AMD Advantage

Podczas dzisiejszego wystąpienia firmy AMD potwierdzono nowego notebooka - Corsair Voyager - który jednocześnie jest pierwszym komputerem przenośnym w historii amerykańskiej firmy. Podczas pokazu potwierdzono jednak wyłącznie tyle, że będzie to sprzęt ukierunkowany na gry oraz streamowanie rozgrywki (za pośrednictwem narzędzi Elgato), a także będzie wspierał platformę AMD Advantage. Corsair podzielił się już z nami pełną specyfikacją urządzenia, a także cenami. Jeśli ktoś myślał, że będzie to atrakcyjnie wyceniony sprzęt to czeka go niestety srogie rozczarowanie. Corsair Voyager pozycjonowany jest niemal na poziomie najwydajniejszych obecnie maszyn. Biorąc pod uwagę obecność układu AMD Radeon RX 6800M, jego opłacalność może stanąć pod dużym znakiem zapytania.

Corsair ujawnił pełną specyfikację laptopa Voyager a1600. Sprzęt będzie bazował na procesorach AMD Ryzen 7 6800HS oraz Ryzen 9 6900HS, a także układzie graficznym AMD Radeon RX 6800M.

Corsair Voyager a1600 będzie korzystał z procesorów AMD Ryzen 7 6800HS oraz Ryzen 9 6900HS, a więc jednostek Rembrandt o TDP 35 W. Notebook zaoferuje także dedykowany układ AMD Radeon RX 6800M 12 GB GDDR6. Nie będzie to zatem tegoroczne odświeżenie (w dodatku lepiej dopracowane) w postaci Radeona RX 6850M XT. Sprzęt zaoferuje także 32 lub 64 GB RAM DDR5 (dwa moduły SO-DIMM Corsair Vengeance) 4800 MHz oraz pojedynczy slot M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności 1 TB (w wersji z Ryzen 7) lub 2 TB (w wariancie z Ryzen 9). Co ciekawe, Corsair Voyager będzie pierwszym laptopem z procesorami AMD Ryzen, w której dwa porty USB 4.0 typu C będą zgodne z Thunderbolt 3. Niestety nie ma co liczyć na złącze HDMI. System chłodzenia z kolei będzie oparty m.in. na dwóch wentylatorach oraz komorze parowej.

Corsair Voyager a1600 Procesor AMD Ryzen 7 6800HS (8C/16T)

AMD Ryzen 9 6900HS (8C/16T) Zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 680M (RDNA 2) Dedykowany układ graficzny AMD Radeon RX 6800M 12 GB GDDR6 Pamięć RAM Do 64 GB RAM DDR5 4800 MHz (Corsair Vengeance SO-DIMM), Dual Channel Magazyn danych 1x SSD M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe - 1 TB lub 2 TB Ekran 16" 16:10 2560x1600 pikseli, 240 Hz

AMD FreeSync Premium Porty 2x USB 4.0 typu C (obsługujące Thunderbolt 3)

1x USB 3.2 typu C Gen.2

1x USB 3.2 typu A Gen.1

1x czytnik kart SD Express 7.0

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera internetowa Full HD, 30 FPS Łączność Bezprzewodowa - WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2 Akumulator 99 Wh Waga 2,4 kg System Windows 11 Home / Pro Cena 2699,99 USD - Ryzen 7 / 32 GB / 1 TB

2999,99 USD - Ryzen 9 / 64 GB / 2 TB

Laptop będzie oferowany tylko z jednym typem ekranu - 16 cali o proporcjach 16:10, rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli oraz odświeżaniem na poziomie 240 Hz. W części obudowy, do której przymocowane są zawiasy, umieszczono specjalny dotykowy panel, który pokazuje m.in. stopień rozładowania akumulatora oraz 10 programowalnych przycisków, współpracujących z oprogramowaniem Elgato Stream Deck. Działają one identycznie jak przyciski znajdujące się na standardowym, popularnym urządzeniu Stream Deck i udostępniają szybszy dostęp do najpopularniejszych funkcji streamingowych. Komputer ma być świetnym narzędziem nie tylko do grania, ale także streamowania rozgrywki w sieci. Dodatkowo ma w tym pomóc wysokiej jakości kamera o rozdzielczości Full HD (30 FPS). Sprzęt dostępny będzie w dwóch konfiguracjach. Pierwszy oparto na układzie Ryzen 7 6800HS, 32 GB RAM oraz 1 TB SSD - wyceniono go na kwotę 2699,99 dolarów. Drugi model posiada Ryzen 9, 64 GB RAM oraz 2 TB SSD i w tym wypadku mowa o cenie 2999,99 dolarów. W obu przypadkach otrzymamy ten sam układ graficzny. W Polsce laptop pojawi się na przełomie lipca oraz sierpnia i będzie oferowany wyłącznie poprzez oficjalny sklep Corsair.

