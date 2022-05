AMD Mendocino APU - prezentacja procesorów dla tanich laptopów z rdzeniami Zen 2, układem RDNA 2 i w 6 nm litografii TSMC

Choć dzisiejsza prezentacja firmy AMD skupiała się przede wszystkim na desktopowych procesorach Ryzen 7000 oraz płytach głównych z chipsetami X670 Extreme, X670 oraz B650, nie zabrakło także kilku nowości dla rynku laptopów. Jak wiadomo, na początku roku AMD wprowadziło do oferty procesory Ryzen 6000 z rodziny Rembrandt, które jako pierwsze zaoferowały w laptopach zintegrowane układy graficzne oparte na architekturze RDNA 2. Na bazie dotychczasowych modeli jednak wiemy, że procesory te znalazły zastosowanie raczej w droższych notebookach. Dla tanich jednostek zaprezentowano dzisiaj mniej rozbudowaną rodzinę APU Mendolino. Mają one znaleźć zastosowanie w tanich urządzeniach przenośnych, których ceny wynoszą od 399 do 699 dolarów. Ponadto podczas prezentacji ogłoszono kolejne urządzenie wspierające program AMD Advantage - mowa o laptopie Corsair Voyager, o którym mówiło się od dłuższego czasu.

Procesory AMD Mendocino to układy wyposażone w cztery rdzenie Zen 2 z obsługą SMT, a więc będą to układy 8-wątkowe. Nie będą to jednak dokładnie takie same rdzenie, bowiem zostały one wyprodukowane w 6 nm litografii TSMC - ma to wpłynąć chociażby na efektywność energetyczną. Co ciekawe, procesory AMD Mendocino będą korzystać ze zintegrowanych układów graficznych RDNA 2, choć o nieznanej na razie konfiguracji CU. Na chwilę obecną Mendocino APU wygląda bardzo podobnie jak APU Aerith (nazwa kodowa Van Gogh), które jest sercem przenośnej konsoli Steam Deck. Podczas prezentacji zaprezentowano laptopa Lenovo IdeaPad 1, którego cena nie powinna przekraczać w Polsce kwoty 2000 złotych. Ma on zaoferować około 10 godzin na zasilaniu akumulatorowym, przy przeciętnym użytkowaniu. Procesory AMD Mendocino przygotowano z myślą o działaniu z środowiskach Windows 11 oraz Chrome OS. Minus? Premiera odbędzie się dopiero w czwartym kwartale tego roku.

Podczas pokazu Frank Azor zaprezentował kolejny projekt dla programu AMD Advantage. Wspólnie z firmą Corsair przygotowano notebooka o nazwie Corsair Voyager, który będzie korzystał z procesorów AMD Ryzen 6000-H oraz układów graficznych AMD Radeon RX 6000M. Dokładnej specyfikacji nie ujawniono, ale wiemy że skorzysta on także z 16-calowej matrycy o rozdzielczości 2960 x 1440 pikseli wraz z odświeżaniem 240 Hz. Nie zabraknie także funkcji bezpośrednio związanych z AMD Advantage, w tym SmartShift, SmartAccess Memory czy nowo zapowiedzianego SmartAccess Storage (ten ostatni pojawi się również w desktopach), który będzie odpowiednikiem NVIDIA RTX IO. SmartAccess Storage to zestaw narzędzi wspierających Microsoft DirectStorage, które wykorzystują pamięć SmartAccess, wraz z nowymi technologiami platformy AMD, oraz dekompresją zasobów układu graficznego Radeon, aby poprawić zarówno czas ładowania gier jak i strumieniowanie tekstur. Corsair Voyager będzie posiadał również zintegrowane narzędzia Elgato Stream do bezproblemowego streamowania rozgrywki w sieci oraz wysokiej klasy kamerę internetową o rozdzielczości Full HD.

Źródło: AMD