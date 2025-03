Corsair Vengeance DDR5 CUDIMM - zaprezentowano nowy wariant szybkiej pamięci RAM ze sterownikiem CKD

Moduły DDR5 typu CUDIMM to wciąż nowość na rynku sprzętu komputerowego. Coraz więcej firm zaczyna jednak wprowadzać je do swojej oferty. Dzięki specjalnemu sterownikowi CKD możliwe będzie w przyszłości osiągnięcie rekordowej szybkości, ale już teraz potrafi ona zrobić wrażenie. Swoje moduły tego typu zaprezentował właśnie Corsair. Obok bardzo dobrych parametrów pracy, pamięci Corsair Vengeance DDR5 CUDIMM oferują także interesujący wygląd.

Na rynku zadebiutują wkrótce moduły Corsair Vengeance DDR5 CUDIMM. Pamięci dostępne będą w pakietach 48 GB i 96 GB. Zaoferują szybkość od 8000 MT/s do 9200 MT/s i będą wyposażone w sterownik CKD.

Moduły CUDIMM, które Corsair niebawem wprowadzi do swojej oferty, dostępne będą w pakietach oferujących łącznie 48 GB oraz 96 GB. Bazowa szybkość pamięci sięgnie 9200 MT/s, ale z racji obecności sterownika CKD należy spodziewać się, że będzie ona wykazywała niezły potencjał w podkręcaniu. W ofercie amerykańskiej firmy znajdą się też modele wolniejsze (od 8000 MT/s począwszy). Timingi najszybszego wariantu wyniosą CL44-56-56-148. Moduły będą zoptymalizowane przede wszystkim do pracy z procesorami Intel Core Ultra 200S oraz płytami głównymi opartymi na chipsecie Z890, ponieważ to takie konfiguracje będą w stanie wykorzystać w pełni potencjał sterownika CKD. Nie ma jednak żadnych przeszkód, żeby z pamięci korzystać także w przypadku posiadania starszego sprzętu. Moduły Corsair Vengeance DDR5 CUDIMM zaoferują pełne wsparcie dla profili Intel XMP 3.0.

Na początku dostępny będzie jedynie wariant z podświetleniem RGB. Każdy moduł wyposażono w dziesięć diod LED, a także panoramiczną listwę świetlną znajdującą się na jego krawędzi. Podświetlenie pozwoli na daleko idącą personalizację, a także synchronizację z innymi komponentami za pomocą oprogramowania iCUE. W przyszłości zadebiutuje także wariant bez podświetlenia. Pamięci Corsair Vengeance DDR5 CUDIMM zaoferują też ciekawy wygląd, którego elementem charakterystycznym jest srebrne lustrzane wykończenie. O odpowiednią temperaturę pracy zadba zaś aluminiowy radiator. Corsair oferuje na swój produkt wieczystą gwarancję. Niestety trzeba przygotować się na pokaźny wydatek. Za najszybsze moduły w pakiecie 2 x 24 GB trzeba będzie zapłacić 1859 zł. Sprzęt powinien być dostępny na rynku jeszcze przed końcem bieżącego miesiąca.

Źródło: Corsair