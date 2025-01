Corsair RMx SHIFT - do oferty producenta dołączają nowe modele zasilaczy ATX 3.0 z bocznym panelem wtyczek

Corsair nieco ponad rok temu wywołał niemałe poruszenie w branży komputerowej, wprowadzając na rynek serię nietypowych, modularnych zasilaczy RMx SHIFT, która to charakteryzuje się żeńskimi wtykami na panelu bocznym zamiast przednim. Teraz amerykańska firma wprowadziła nowy biały wariant kolorystyczny dla całej serii. Przypomnijmy sobie zatem, co oferują te innowacyjne i niezwykle wygodne w montażu jednostki PSU.

Corsair właśnie zaprezentował białe warianty modularnych zasilaczy ATX 3.0 z panelami bocznymi dla wtyczek. Jednostki z serii RMx SHIFT cechują się wysokimi mocami, obejmującymi zakres od 750 W do 1200 W.

Biały wariant serii RMx SHIFT składa się z czterech jednostek PSU o następujących mocach: 750 W, 850 W, 1000 W oraz 1200 W. Posiadają one japońskie kondensatory o maksymalnej temperaturze 105 stopni oraz wentylator 140 mm z łożyskiem FDB (Fluid Dynamic Bearing), który pracuje w trybie pasywnym do 50% obciążenia zasilacza. Produkty są również certyfikowane zgodnie z normą 80 Plus Gold, a więc posiadają sprawność na poziomie co najmniej 89%. Więcej informacji na temat tych jednostek możecie zaczerpnąć tutaj oraz tutaj.

Należy także wspomnieć, że seria RMx SHIFT nie posiada preinstalowanego złącza 12VHPWR; podłączenie to jest realizowane poprzez przejściówkę z dwóch wtyczek PCIe 6+2-pin. W zestawie wraz z modelem RM750x SHIFT znajdziemy również dwa tradycyjne przewody do podłączenia karty graficznej oraz dwa kable EPS 4+4-pin dla procesora. Dodatkowo, do dyspozycji otrzymujemy trzy przewody z konektorami SATA i jeden z wtykami typu MOLEX. Natomiast zasilacz RM850x SHIFT w porównaniu z modelem o mniejszej mocy, ma więcej konektorów i przewodów w zestawie. Podobna sytuacja zachodzi w przypadku modeli o wyższych mocach, z tą różnicą, że ich obudowy są dłuższe. Warto zauważyć, że mimo to ceny, w porównaniu do premiery z zeszłego roku, spadły i prezentują się następująco:

RM750x SHIFT - 669 zł z VAT

RM850x SHIFT - 739 zł z VAT

RM1000x SHIFT - 909 zł z VAT

RM1200x SHIFT - 1099 zł z VAT

Corsair RM750x SHIFT

Corsair RM1200x SHIFT

Źródło: Corsair