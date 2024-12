Corsair HS80 MAX Wireless - test słuchawek dla graczy. Niesamowite pozycjonowanie dźwięków i mikrofon na wagę złota

Dobranie gamingowych słuchawek jest trudniejszym zadaniem, niż w przypadku klawiatury czy myszki, gdzie uwagę musimy zwrócić przede wszystkim na rodzaj przełączników (klawiatura) i sensor (mysz). Z tzw. headsetami jest trudniej, ponieważ nie tylko muszą one dobrze brzmieć, ale muszą też wygodnie leżeć oraz wyglądać zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Z tym brzmieniem też nie jest znów tak łatwo, bowiem słuchawki, które producenci określają mianem gamingowych, niezbyt często spełniają oczekiwania melomanów, którzy pragną czegoś więcej, niż tylko dobrej lokalizacji dźwięków. Dlatego też niektórzy producenci mocno się gimnastykują, by otrzymać kompromis między dobrej jakości brzmieniem w utworach muzycznych a dobrą wirtualizacją. Inni zaś tworząc zestawy gamingowe, zupełnie nie zważają na jakość audio poza sceną gamingową. Dziś sprawdzimy, jak to wygląda w przypadku modelu Corsair HS80 MAX Wireless.

Autor: Ewelina Stój

Słuchawki gamingowe marki Corsair z linii HS to każdorazowo udane lub bardzo udane konstrukcje. Pierwszy rzut oka na model Corsair HS80 MAX Wireless sugeruje, że nie inaczej będzie i w tym przypadku. "Osiemdziesiątki" są wszak modelem zarówno przewodowym, jak i bezprzewodowym, a co więcej - bezprzewodowo działają zarówno po interfejsie Bluetooth, jak i 2.4 GHz (za pomocą dołączonego dongla USB). Ten pierwszy interfejs zapewnia dłuższy czas pracy na pojedynczym ładowaniu, zaś drugi - możliwie niskie opóźnienia, pożądane m.in. w gamingu. Producent podpowiada jednak, że słuchawki sprawdzą się także w muzyce.

Corsair HS80 MAX Wireless to słuchawki działające dzięki łączności Bluetooth, jak i za pomocą dołączonego dongla 2.4 GHz. Mają zapewniać do 130 h pracy na baterii, cieszyć aluminiową konstrukcją i wygodnymi, pluszowymi padami. Wyposażono je też w szereg przydatnych technologii.

Gamingowe technologie zastosowane w słuchawkach Corsair HS80 MAX Wireless wykraczają poza niskie opóźnienia. Sprzęt oferuje wszak także rozwiązanie Tempest 3D dla konsol Sony PlayStation 5, a także Dolby Atmos dla PC. Całość wzbogacono ponadto rozwiązaniem Sonarworks SoundID oraz NVIDIA Broadcast Mic Enhancement, ale o tym wszystkim "poopowiadamy" sobie już później, na kolejnych stronach. Wracając do strony stricte audio trzeba nadmienić o 50-mm neodymowych przetwornikach, jak i o 24bit/96kHz dźwięku, oferowanym nawet po łączności bezprzewodowej. Jak to wszystko brzmi? Sprawdzimy we właściwym czasie, a teraz jeszcze szybka tabela ze specyfikacją:

Corsair HS80 MAX Konstrukcja Wokółuszna, zamknięta Łączność Bezprzewodowa 2.4 GHz + Bluetooth 5.2 Technologie dźwięku Dolby Atmos (PC), Tempest 3D Audio (PS5) Sugerowany czas pracy na baterii Do 24 h 2.4 GHz + RGB

Do 65 h 2.4 GHz bez RGB

Do 130 h BT bez RGB Podświetlenie Tak Przewód 180 cm, odczepiany USB-C, w tekstylnym oplocie Pasmo przenoszenia 20 Hz - 20 kHz Impedancja 32 omy Przetwornik Neodymowy, 50 mm Mikrofon Nieodczepiany, dookólny Pasmo przenoszenia mikrofonu 100 Hz - 10 kHz Czułość mikrofonu -38 dB (+/- 3 dB) Waga 352 g Kompatybilność PC, Mac, PlayStation 4, PlayStation 5, urz. mobilne Aktualna, najniższa cena 190 euro (~870 zł)

Ucieszyć powinien także fakt, iż konstrukcja bazuje na aluminiowej ramie, piance z pamięcią kształtu oraz tkaninie przypominającej plusz. Nie zabrakło także stonowanych iluminacji, które zawsze da się oczywiście wyłączyć za pomocą dedykowanego oprogramowania Corsair iCUE. Do wyboru w sklepach mamy białą oraz czarną wersję kolorystyczną. Na nasz redakcyjny warsztat trafiła ta pierwsza. Bez różnicy jednak, którą z nich zakupicie, zapłacicie za nią około 870 zł (na czas pisania recenzji znana jest jedynie cena w Euro, wynosząca 190 €). Znając już pobieżnie najważniejsze cechy sprzętu, przejdźmy już do konkretów, a więc sprawdźmy, czy zestaw Corsair HS80 MAX wart jest wspomnianych pieniędzy.