Corsair EX400U - na rynku zadebiutował nowy zewnętrzny dysk SSD USB4 o imponującej szybkości odczytu i zapisu danych

Choć wyobraźnię użytkowników najmocniej rozpalają szybkości wewnętrznych dysków SSD M.2 NVMe, to producenci nie zapominają także o osobach korzystających z rozwiązań przenośnych. Nową propozycję z tego segmentu wprowadziła na rynek firma Corsair. Zewnętrzny nośnik SSD EX400U jest propozycją o tyle ciekawą, że korzysta ze złącza USB4, co pozwala osiągnąć mu imponującą szybkość transferu danych, jak na produkty z tej kategorii.

Zewnętrzny dysk Corsair EX400U to propozycja dla osób, które od swojego sprzętu oczekują dużej mobilności, pojemności i szybkości działania. Nośnik oferuje transfer danych na poziomie dysków PCIe 3.0 x4.

Dysk SSD Corsair EX400U to rozwiązanie dla wymagających użytkowników, którzy sporo pracy wykonują w terenie. Nośnik zamknięty jest w niewielkiej (2,5 cala) i bardzo lekkiej obudowie, dzięki czemu można podpiąć go do laptopa w niemal dowolnych okolicznościach. Urządzenie bazuje na interfejsie USB4. To pozwala mu osiągnąć maksymalną szybkość sekwencyjnego odczytu danych na poziomie 4000 MB/s oraz sekwencyjnego zapisu 3600 MB/s. Jest to wartość charakterystyczna dla nośników M.2 NVMe, korzystających ze standardu PCIe 3.0 x4. Mowa zatem o bardzo dobrym wyniku, jak na przenośne rozwiązanie. Na rynku dostępne są już trzy warianty nowego dysku firmy Corsair, które różnią się pojemnością: 1 TB, 2 TB, 4 TB. Warto przy tym pamiętać, że ten pierwszy cechuje się nieco niższą szybkością zapisu (3500 MB/s).

Dużą zaletą jest odporność nośnika na wstrząsy. Producent wspomina tutaj nawet o 1500 G, zatem rozwiązanie to bardzo dobrze sprawdza się podczas wymagającej pracy w terenie. Wbudowane złącze MagSafe sprawia, że nie ma żadnych przeszkód, żeby podłączyć dysk do smartfonów iPhone (od serii 15 wzwyż), tabletów iPad czy też MacBooków. Można ponadto oczywiście liczyć na kompatybilność ze standardem Thunderbolt 4. Niestety cena nośnika Corsair EX400U nie należy do najniższych. Za wariant 1 TB trzeba w Polsce zapłacić 709 zł. Pojemność 2 TB to już wydatek rzędu 1029 zł, a w przypadku 4TB trzeba przygotować się na cenę 1819 zł. Producent daje na dysk trzyletnią gwarancję.

