Control w wersji PC otrzymał modyfikację wprowadzającą pełny HDR, ulepszony Ray Tracing oraz wsparcie dla DLAA

Control zadebiutował kilka lat temu i jest to obecnie ostatnia duża produkcja przygotowana przez studio Remedy Entertainment (nie licząc remastera Alana Wake). W tym roku do sprzedaży trafi Alan Wake 2, który wraz z Control tworzy jedno wspólne uniwersum. Osoby, które przed premierą Alana Wake 2 chciałby wrócić do Control, mogą zainteresować się modyfikacją graficzną, która trafiła właśnie na PC. Jest to całkiem solidny zestaw poprawek, na czele z pełną (i bardzo dobrą!) implementacją trybu HDR, którego Control domyślnie nie posiada.

Control doczekał się bardzo ciekawej modyfikacji w wersji PC. Dodaje ona pełną obsługę HDR oraz monitorów ultrapanoramicznych (w tym 32:9), ulepsza efekty Ray Tracingu, poprawia jakość tekstur oraz wprowadza technikę DLAA, poprawiającą jakość wygładzania krawędzi.

Modyfikacja graficzna do Control wprowadza i ulepsza całkiem sporo elementów graficznych, dzięki czemu gra w tej wersji prezentuje najlepszą jakość wizualną. Przede wszystkim dodawany jest rozbudowany tryb HDR, w którym możliwa jest modyfikacja poziomu czerni, saturacji czy jasności elementów interfejsu. W Control wcześniej można było wykorzystać funkcję Auto HDR, znaną z Windowsa 11 czy Xbox Series, przy czym materiał filmowy od Digital Foundry (warto go obejrzeć na wyświetlaczu z obsługą HDR, bo właśnie w takiej formie został zarejestrowany) dobitnie pokazuje, że dopiero modyfikacja prezentuje to, czym faktycznie jest HDR. Dodatkowo poprawiana jest jakość tekstur, zwłaszcza na obiektach w nieco większej odległości od postaci.

Modyfikacja dodaje również obsługę monitorów ultrapanoramicznych o proporcjach 32:9 oraz ulepsza efekty Ray Tracingu poprzez znacznie lepszy stopień odszumiania, co widać chociażby w odbiciach RT. Mod wprowadza ponadto najnowszą wersję DLSS Super Resolution (jednak bez funkcji Frame Generation, ta nie jest obecnie planowana przez twórcę modyfikacji), a także dodaje DLAA, którego celem jest poprawa jakości wygładzania krawędzi w porównaniu do TAA. Materiał od Digital Foundry pokazuje, że DLAA względem TAA nie tylko minimalizuje migotanie tekstur na poszarpanych krawędziach, ale niemal całkowicie usuwa efekt ghostingu np. na włosach, który jest widoczny przy TAA. Modyfikację do gry Control możecie pobrać stąd.

