ChatGPT debiutuje jako aplikacja mobilna w ekosystemie Apple. Wersja na Androida ma pojawić się później

Jesteśmy przyzwyczajeni do sytuacji, że w przypadku telefonów komórkowych i tabletów korzystamy ze specjalnych aplikacji zamiast mozolnie przechodzić do danej usługi przez przeglądarkę. Także coraz częściej używamy ich także na komputerach osobistych, mimo że moglibyśmy otworzyć kolejną kartę w Chrome, Mozilli czy innym programie tego rodzaju. Czasami to kwestia bezpieczeństwa, czasem przyzwyczajeń samego użytkownika.

ChatGPT od teraz będzie dostępny w formie aplikacji w ramach ekosystemu Apple. Z pewnością ukróci to zapędy oprogramowania, którego zadaniem jest podszywać się pod znane marki. Również Android powinien niedługo doczekać się obsługi popularnego modelu sztucznej inteligencji w tej formie.

W pewnym sensie już od dłuższego czasu ChatGPT był dostępny za pośrednictwem sklepu z aplikacjami Apple, bowiem wiele programów deklarowało pośrednie korzystanie z dobrodziejstw sztucznej inteligencji od OpenAI. W chwili obecnej ChatGPT w wersji na iOS zadebiutował na terenie Stanów Zjednoczonych, w związku z tym reszta świata musi uzbroić się w cierpliwość. W aplikacji zachowano podział na darmową usługę (model GPT-3.5) oraz wersję premium w ramach subskrypcji ChatGPT Plus za 20 dolarów miesięcznie (model GPT-4).

Największą różnicą między dotychczasową obsługą przez przeglądarkę internetową a aplikacją będzie możliwość wprowadzania komend głosowo za pomocą systemu automatycznego rozpoznawania mowy pod nazwą Whisper. Prawdopodobnie z powodu tej funkcjonalności telefony Apple'a jako pierwsze będą mogły zainstalować ChatGPT. Jednocześnie z dobrodziejstw aplikacji skorzystają użytkownicy posiadający model od iPhone 8 wzwyż (oraz iOS 16.1). Nie wiadomo w chwili obecnej, czy osobowość ChatGPT będzie taka sama, jak w przypadku innych wersji czy też nastąpią modyfikacje związane z przystosowaniem modelu do wymogów sklepu iOS (na przykład pod kątem dopasowania się do danej kategorii ograniczeń wiekowych).

Źródło: Wired