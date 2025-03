Ceny autorskich kart AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070 są coraz wyższe. Stabilizacja może zająć jeszcze kilka miesięcy

Tydzień temu do sprzedaży trafiły karty graficzne AMD Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070, które jako pierwsze wykorzystują architekturę RDNA 4. Jeszcze przed premierą AMD mocno sugerowało, że przeniesienie premiery na marzec było podyktowane chęcią utrzymania jak największych stanów magazynowych, a dzięki temu - oferowania jak najbardziej agresywnych cen. Jednak zapowiedzi to jedno, a premiera to drugie i ponownie entuzjaści PC się o tym przekonali, gdy ceny kart Radeon RX 9000 poszybowały do góry. Jakby tego było mało, w sieci pojawiły się doniesienia o dalszym podnoszeniu cen przez partnerów AMD.

Z informacji, jakie pojawiły się w sieci, wynika że producenci niereferencyjnych kart Radeon RX 9000 po cichu podnoszą ceny za autorskie modele. Sytuacja ulegnie poprawie nie wcześniej niż w drugim kwartale roku.

Portal WCCFTech wykazuje, że niektóre modele niereferencyjne kart Radeon RX 9070 XT oraz Radeon RX 9070, które już domyślnie miały od premiery wyższą cenę w porównaniu do kwot MSRP podanych przez AMD, teraz zaczęły być sprzedawane w znacznie wyższych cenach, co niejako przekreśla ich opłacalność w stosunku do takich kart jak GeForce RTX 5070 lub GeForce RTX 5070 Ti. Jako przykłady podawane są takie modele jak: PowerColor Radeon RX 9070 XT Reaper, który kilka dni temu można było w USA dostać za 599 dolarów, natomiast teraz kosztuje już 699 dolarów. Z kolei PowerColor Radeon RX 9070 XT Red Devil czy XFX Radeon RX 9070 XT Mercury OC dobijają już do 800 dolarów, co jest sporą przebitką względem MSRP.

Przypadki podnoszenia cen widać także w przypadku autorskich modeli kart Radeon RX 9070, gdzie ceny w ostatnich dniach również uległy zwiększeniu w zakresie od 50 do nawet 130 dolarów. W tym wypadku także najczęściej podnoszone są serie takich producentów jak PowerColor, XFX czy ASRock. W Polsce również jesteśmy świadkami znaczącego podnoszenia cen, bowiem autorskie modele Radeonów RX 9070 potrafią kosztować od 3300 do 3600 złotych, co mocno pogarsza ich opłacalność. Z kolei Radeony RX 9070 XT, jeśli już się pojawiają, to potrafią kosztować od 3800 do nawet 4000 złotych. Według ostatnich oświadczeń AMD, firma obecnie nieustannie pracuje z dystrybutorami oraz partnerami AiB, aby poprawić dostępność kart RDNA 4 oraz utrzymać ceny jak najbliżej MSRP. Sytuacja jednak może zacząć stabilizować się nie wcześniej niż w drugim kwartale tego roku. Oznacza to, że obecna, patologiczna wręcz sytuacja na rynku może utrzymać się jeszcze przez dobre kilka tygodni.

Źródło: WCCFTech