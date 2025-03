MSI nie wyda żadnej karty graficznej AMD Radeon RX 9000. Tajwański gigant może pójść w ślady firmy EVGA

Karty graficzne AMD Radeon RX 9070 XT oraz RX 9070 od niedawna są dostępne w wielu sklepach z elektroniką. Układy te można nabyć wyłącznie w niereferencyjnych wersjach od partnerów Czerwonych. Co ciekawe, wśród wydanych dotąd modeli brakuje propozycji od firmy MSI. Jak się okazuje, to wcale nie jest przypadek. Serwis Tom's Hardware postanowił zapytać tajwańskiego giganta o stanowisko w tej sprawie, a odpowiedź nie pozostawia żadnych złudzeń.

MSI potwierdza, że nie wyda żadnej karty graficznej AMD RDNA 4. To dosyć zaskakujące stanowisko, choć w sumie nietrudno zauważyć, że odwrót firmy od układów Czerwonych trwa już od jakiegoś czasu.

Jak potwierdził przedstawiciel firmy, "MSI nie produkuje procesorów graficznych AMD tej generacji". Można wnioskować, że chodzi tutaj o wszystkie modele RDNA 4, w tym również nadchodzące RX 9060. Dla wielu osób to może być dosyć zaskakujące, bowiem producent do tej pory oferował sporo Radeonów, jednak jeśli dokładnie spojrzymy na liczbę wydanych modeli MSI w ostatnich latach, to nietrudno zauważyć, że odwrót od układów Czerwonych faktycznie trwa już od jakiegoś czasu. Jak policzono, tajwański gigant zaprezentował 30 modeli Radeon z serii RX 5000, aż 45 modeli z serii RX 6000 i... zaledwie 4 modele z ostatniej serii RX 7000 (z czego dwa to stosunkowo budżetowe Radeony RX 7600).

Nie sprecyzowano, dlaczego producent nie zamierza już zajmować się kartami graficznymi Radeon. Możliwe, że MSI chce zostać głównym partnerem NVIDII i wypełnić pustkę pozostawioną przez firmę EVGA. Pominięcie RDNA 4 oznacza, że ​​producent może przeznaczyć wszystkie swoje zasoby na najnowsze karty graficzne GeForce RTX 50 (Blackwell) i być może otrzymać lepsze ceny lub specjalne profity od Zielonych. Powodem może być również niski popyt. Włodarze firmy mogli dojść do wniosku, że potencjalny ​​zwrot z inwestycji nie uzasadnia zaangażowania w układy AMD RDNA 4. Niewykluczone również, że problem mogła stanowić decyzja AMD o maksymalnym opóźnieniu w ogłoszeniu cen MSRP nowych Radeonów - w takim układzie MSI nie chciało spekulować, czy rekomendowane ceny zapewnią wystarczającą marżę. Tak czy owak, jesteśmy ciekawi kolejnych posunięć firmy.

Źródło: Tom's Hardware