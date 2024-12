Casetify - firma produkująca etui i akcesoria do smartfonów pozwana przez dbrand. Wszystko przez kopiowanie produktów 1:1

Marka dbrand z siedzibą w Kanadzie została założona 11 listopada 2011 roku. Na ten moment oferuje swoje produkty, takie jak etui, czy specjalne materiały do oklejania urządzeń (tzw. skins), niemalże na całym świecie. W ostatnim czasie dostrzeżono jednak, że część ich projektów jest kradziona, a następnie sprzedawana pod osobną marką. W tym wypadku złodziejem nie jest mała firma, a przedsiębiorstwo warte (według CEO) niemal miliard dolarów - Casetify.

Marka dbrand wraz z Zackiem Nelsonem pozywa firmę Casetify z powodu nielegalnego kopiowania ich projektów. Chodzi o design etui, a także skinów, które wzorowane są na wnętrzu urządzeń.

Zack Nelson znany jest bardziej z kanału JerryRigEverything na platformie YouTube, gdzie zajmuje się testowaniem wytrzymałości urządzeń. Od 2019 roku współpracuje on z marką dbrand. Razem z nią tworzy omawiany design etui do wielu urządzeń, a także materiały do ich oklejania, które mają przedstawiać faktyczne wnętrze danego sprzętu. Cały proces opiera się na zeskanowaniu podzespołów w każdym urządzeniu, a następnie obróbce grafiki w programie Photoshop - w tym procesie usuwane są niedoskonałości, poprawiane niektóre aspekty, a przy okazji marka dodaje coś od siebie, czego normalnie nie znajdziemy w środku urządzenia. Firma Casetify wprowadziła podobną linię akcesoriów, w której także zarzekała się, że wszystkie wzory są tworzone przez nich. Okazuje się jednak, że te "oryginalne" wzory, zawierały dodane elementy przez markę dbrand, które jak wspomniano, nawet nie istnieją na podzespołach.

Sporo przykładów podał Zack w swoim materiale wideo, w którym omówił wiele aspektów świadczących o kradzieży własności intelektualnej. Dla przykładu skopiowano umieszczony przez dbrand napis: "GLASS IS GLASS AND GLASS BREAKS", czy też oznaczenie odnoszące się do smartfona Pixel 7 Pro, jakoby miał mieć on pojemność ogniwa wynoszącą 11,11 Wh (jest to data założenia firmy dbrand). W niektórych wzorach Casetify wyraźnie można było dostrzec, że są one skopiowane w zasadzie 1:1. Tuż po ogłoszeniu na portalu X (Twitter), że dbrand pozywa Casetify, strona internetowa drugiej firmy zniknęła na chwilę z sieci, ponieważ (według niej) dokonano wtedy ataku DDOS. Casetify wystosowało swoje oświadczenie, w którym napisano, że firma zawsze cechowała się oryginalnością, jednak w obliczu pozwu usunęła wszystkie produkty, które mogłyby naruszać prawa autorskie. Proces sądowy może opiewać na miliony dolarów i choć zapewne będzie trwał długi czas, to w obliczu mocnych dowodów marka Casetify może liczyć wyłącznie na przegraną.

Casetify stole our products. Now we’re suing them.



Here’s how we found out... (1/6) — dbrand (@dbrand) November 23, 2023

It took you copy-pasting clowns a full day to write this? Better hope your lawyers are better than your PR team https://t.co/1uEdudUPKB — dbrand (@dbrand) November 24, 2023

