Kolejny piracki serwis, który oferował nielegalne filmy i seriale zakończył żywot. Aresztowano kilka osób

W sieci bez problemu natkniemy się na mnóstwo serwisów, które zaoferują nam oglądanie najnowszych filmów oraz seriali i to często bez żadnych opłat. Zazwyczaj takie portale same w sobie nie zawierają nielegalnych treści, a jedynie odnośniki do nich na zewnętrznych stronach WWW. Te "pirackie serwisy" są na tyle popularne, że po zamknięciu jednego z nich zaraz tworzy się kilka nowych - zupełnie jak w przypadku mitologicznej Hydry. Organy ścigania nie przestają jednak walczyć i właśnie udało im się "pokonać" kolejnego zawodnika - serwis ogladaj.to, który od kilku lat oferował dostęp do nielegalnych treści wideo.

Działalność serwisu ogladaj.to, który umożliwiał użytkownikom nielegalne oglądanie filmów i seriali, została właśnie zakończona. Zatrzymane zostały trzy osoby, które miały bezpośredni związek z utrzymaniem tego portalu.

Serwis ogladaj.to istniał przez ponad trzy lata. Jego funkcjonowanie opierało się o dystrybucję nielegalnych treści wideo, do których dostęp mieli jedynie zarejestrowani użytkownicy. Portal oferował także subskrypcję Premium. Dość ciekawy jest fakt, że w regulaminie strony można było znaleźć zapisy, w których twórcy wyraźnie zrzekali się odpowiedzialności, a nawet twierdzili, że nie zawiera ona żadnych nielegalnych treści. Dokładne fragmenty brzmiały: "Serwis Https://ogladaj.to nie zawiera żadnych nielegalnych treści. Witryna nie zawiera żadnych plików z filmami, a jedynie informacje na ich temat zawierające (...) linki do zewnętrznych serwisów" oraz "Administratorzy, właściciele oraz redakcja nie ponoszą odpowiedzialności, za to co użytkownicy publikują w serwisie". Oczywiście takie tłumaczenie na nic się nie zdało, o czym świadczy zatrzymanie trzech osób, które są powiązane z portalem. Mowa o właścicielu strony, a także informatyku, który ją obsługiwał. Zatrzymano również osobę, która pośredniczyła w sprzedaży kodów do subskrypcji Premium.

Śledztwo zostało wszczęte już w połowie 2020 roku przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie. Natomiast na początku października 2023 roku funkcjonariusze zatrzymali wspomniane osoby w Gdańsku oraz na Dolnym Śląsku. Przy okazji tych działań zabezpieczono dobra materialne, których łączna wartość to około milion złotych. Wśród nich wymieniono luksusowe samochody, sztabki srebra, czy też pieniądze w różnych walutach oraz na różnych rachunkach bankowych. Sprawców czeka oczywiście najpierw proces sądowy, natomiast z sieci już zniknęła strona ogladaj.to. W tym roku zamknięto już sporo podobnych serwisów, w tym zalukaj.vip, Vorek.pl, Pobieramy24.xyz, Exsites.pl, Darkmachine.pl, Sdcv.pl, Files4You.org, vTorrent.pl, czy też Warezik.eu. Według raportu wykonanego przez Deloitte rynek audio i wideo wskutek piractwa traci rokrocznie 3 mld zł.

Źródło: Stowarzyszenie Sygnał, Internet Archive