Blizzard wycofuje ze sprzedaży na GOG-u klasyczne wersje gier Warcraft: Orcs and Humans oraz Warcraft II

Nie brakuje graczy, którzy wysoko cenią sobie platformę GOG. Należący do CD Projektu podmiot od samego początku oferuje gry pozbawione jakichkolwiek zabezpieczeń DRM. To oczywiście mocno zawęża grono tytułów, które mogą na platformie zadebiutować. Sklep ma jednak swojej ofercie także produkcje większych wydawców. Niestety już wkrótce zostaną z niego wycofane gry należące do klasyki Blizzarda, czyli Warcraft: Orcs and Humans oraz Warcraft II.

Użytkownikom GOG-a pozostało już niewiele czasu na zakup klasycznych wersji gier Warcraft: Orcs and Humans oraz Warcraft II. Blizzard podjął bowiem decyzję o wycofaniu ich ze sprzedaży na polskiej platformie.

Firma Blizzard wydała na platformie Battle.net w listopadzie bieżącego roku remastery dwóch pierwszych odsłon Warcrafta. Odświeżone wersje prezentują niezły poziom, ale nie brakuje też graczy, którzy wolą klasyczną stylistykę i mechanizmy rozgrywki. Podstawowe wersje tych gier także są od pewnego czasu dostępne na Battle.necie, jednak znacznie wcześniej do sprzedaży przywrócił je GOG. Niedługo jednak znikną one z oferty polskiego serwisu. Gracze mogą je zakupić jeszcze tylko do 13 grudnia bieżącego roku. Po tym czasie dwa pierwsze Warcrafty (w wersji zremasterowanej i klasycznej) będą dostępne tylko na platformie Blizzarda.

Gry Warcraft: Orcs and Humans oraz Warcraft II weszły niedawno do GOG Preservation Program, który ma za zadanie utrzymywać kompatybilność starszych gier z nowym sprzętem i systemami operacyjnymi. Decyzja o ich wycofaniu ze sprzedaży już teraz jest zatem nieco zaskakująca. Nie oznacza to jednak, że obecność produkcji Blizzarda w omawianym programie zostanie zawieszona. Gry pozostaną oczywiście w bibliotekach użytkowników, którzy zdążyli je nabyć, a GOG zobowiązał się do dalszego utrzymywania ich kompatybilności. Do 13 grudnia można nabyć na polskiej platformie pakiet składający się z klasycznych wersji dwóch pierwszych odsłon Warcrafta ze zniżką w wysokości 8 zł. W tym celu należy na stronie podsumowującej zamówienie wpisać kod MakeWarcraftLiveForever. Przysługuje tylko jedna zniżka na każdego użytkownika.

Źródło: GOG