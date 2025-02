Warcraft: Remastered i Warcraft II: Remastered już dostępne. Niestety ceny nie należą do najniższych

Warcraft II to jedna z najgłośniejszych strategii czasu rzeczywistego w historii. Dla wielu współczesnych graczy jest to jednak też pozycja niezbyt przystępna, ponieważ swoją premierę miała w 1995 roku. Jeszcze starsza jest oczywiście pierwsza część Warcrafta. Firma Blizzard postanowiła odświeżyć obie te pozycje. Co więcej, na remastery nie musieliśmy czekać długo, już bowiem zadebiutowały one na platformie Battle.net. Niestety ceny nie zachwycają.

Na platformie Battle.net można już nabyć Warcraft: Remastered i Warcraft II: Remastered. Oprawa graficzna obu gier została gruntownie odświeżona. Dużą aktualizację otrzymał także Warcraft III: Reforged.

Dwie pierwsze części Warcrafta to gry, które miały niebagatelny wpływ na gatunek RTS-ów i całą branżę gier. Pomysł, żeby przygotować remastery tych produkcji jest zatem dobry, choć wielu graczy zapewne oczekiwałoby pełnoprawnych remake’ów. Warcraft: Remastered oraz Warcraft II: Remastered zadebiutowały na rynku niemal równocześnie z ich oficjalnym ogłoszeniem przez Blizzard. Miało to miejsce w trakcie specjalnej transmisji z okazji 30. rocznicy powstania serii. Warto jednak odnotować, że już wcześniej pojawiały się sygnały, że takie remastery mogą powstawać. Gry są już zatem dostępne na platformie Battle.net. Pierwsza część cyklu została wyceniona na 9,99 euro. Za drugą trzeba zapłacić sporo więcej, bo aż 14,99 euro. Gracze mogą też zdecydować się na zakup pakietu Warcraft Battle Chest, w skład którego wchodzi także remaster Warcrafta III w edycji Spoils of War oraz oryginalne wersje dwóch pierwszych gier z serii. Zestaw ten kosztuje jednak aż 39,99 euro.

Największą zmianą, jaką wprowadzają remastery, jest oczywiście oprawa graficzna. Wszystkie zasoby wykonano w wysokiej rozdzielczości, dzięki czemu można bez problemów prowadzić rozgrywkę na współczesnych monitorach panoramicznych. Pierwszy Warcraft cechuje się w remasterze identyczną stylistyką, jak Warcraft II, zatem to w tym przypadku zmiany są największe. Deweloperzy udostępnili też możliwość przełączania się pomiędzy klasyczną a nową oprawą "w locie". Wprowadzono także ulepszenia w interfejsie użytkownika oraz zremasterowano ścieżkę dźwiękową. Warto odnotować, że z okazji 30-lecia marki wydano również aktualizację 2.0 do Warcraft III: Reforged. Wprowadza ona dalsze ulepszenia graficzne do remastera, a także zwiększa rozdzielczość zasobów w trybie Classic. Zmiany te są w pełni konfigurowalne. Należy zaznaczyć, że po bardzo nieudanym debiucie, Warcraft III: Reforged doczekał się na przestrzeni kolejnych lat znaczących ulepszeń i choć wciąż daleko mu do ideału, to dzisiaj jest już z pewnością wart uwagi graczy.

Źródło: Blizzard