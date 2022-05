BioShock: The Collection do odebrania za darmo w Epic Games Store. To pozycja obowiązkowa dla fanów ambitnych FPS-ów

Nie ma co ukrywać, że Epic Games Store przyciąga do siebie wyłącznie darmowymi grami i bardzo atrakcyjnymi przecenami podczas wyprzedaży. Co tu dużo mówić - nie da się przejść obojętnie wobec faktu, że popularna platforma za friko oferowała w ostatnich miesiącach takie gry, jak Prey, całą trylogię ostatnich Tomb Raiderów czy Borderlands 3. Jeśli jednak myśleliście, że w najbliższym czasie sklep nie zaoferuje już nic ciekawego, byliście w dużym błędzie. Tym razem sięgnięto po klasykę gier FPS, i to nie byle jaką. Dziś o godzinie 17:00 Epic Games Store udostępnił za darmo pakiet BioShock: The Collection, który powinien znaleźć się w kolekcji każdego szanującego się gracza.

Mimo upływu lat wszystkie trzy BioShocki to ciągle bardzo grywalne produkcje, które uchodzą za jedne z najambitniejszych FPS-ów w historii. Z odbiorem gier lepiej jednak nie zwlekać - oferta Epic Games Store trwa tylko do 2 czerwca.

BioShock: The Collection zawiera wszystkie trzy gry z serii BioShock wraz z dodatkami. Dwie pierwsze części, których akcja rozgrywa się w kultowym podwodnym mieście Rapture są od razu zremasterowane, a więc nie powinniśmy być rozczarowani jakością grafiki mimo odległej premiery tych tytułów. Zestaw uzupełnia ostatnia odsłona z serii, czyli BioShock Infinite, która zasłynęła z nieco odmiennego klimatu - w tej grze przenosimy się do podniebnej Columbii. Mimo upływu lat to ciągle bardzo grywalne produkcje, które uchodzą za jedne z najambitniejszych FPS-ów w historii. Zresztą, wystarczy sprawdzić ich recenzje.

Z odbiorem gier lepiej nie zwlekać - oferta Epic Games Store trwa jedynie do 2 czerwca. Przypisanie zestawu do swojej biblioteki jest bajecznie proste - wystarczy znaleźć zakładkę Bezpłatne gry, wybrać BioShock: The Collection i kliknąć Pobierz. Jak więc widać, sklep nie szczędzi grosza by znaleźć sobie nowych sympatyków. Ciekawi tylko jesteśmy, co też jeszcze szykowane jest w najbliższej przyszłości. Warto zauważyć, że zarówno Borderlands 3 sprzed tygodnia jak i BioShock to marki należące do wydawcy 2K Games. Być może to stanowi jakąś wskazówkę odnośnie kolejnego darmowego tytułu?

Źródło: Epic Games Store