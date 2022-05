Ruszyła kolejna wyprzedaż w Epic Games Store. Wisienką na torcie jest darmowa gra Borderlands 3

Sklep Epic Games Store w ciągu kilku ostatnich lat rozdał wiele świetnych, wysokobudżetowych gier. Do najlepszych przykładów warto zaliczyć chociażby Grand Theft Auto V, Prey czy całą trylogię Tomb Raider. Co więcej, platforma nie zasłynęła jednie z rozdawnictwa, bowiem raz na jakiś czas organizowane są atrakcyjne wyprzedaże z kuponami zniżkowymi w roli głównej. Dzięki temu gracze mają szansę nabycia stosunkowo nowych i hitowych tytułów dosłownie za parę dyszek. Jeśli więc ukończyliście już wszystkie zakupione gry i czekaliście na kolejne promocje, mamy dobrą wiadomość - w Epic Games Store ruszyła właśnie Mega Wyprzedaż. Jej zasady mogą być jednak nieco rozczarowujące...

Wcześniejsze wyprzedaże zyskały popularność dzięki kuponom na -40 zł, które można było wykorzystać przy zakupie powyżej 59,99 zł. Tym razem działają one nieco inaczej. Pojedynczy kupon daje zniżkę 25% na cały koszyk o wartości powyżej 59,99 zł, co oznacza, że nie jest już tak łatwo obłowić się jak podczas poprzednich wyprzedaży. Jest jednak pewne pole do popisu, zwłaszcza, że mnóstwo tytułów doczekało się atrakcyjnych promocji. Oto najciekawsze z nich (z uwzględeniem kuponu -25%):



Deathloop - 93,37 zł

Hitman 3 - 93,37 zł

Red Dead Redemption 2 - 93,71 zł

Dying Light 2: Stay Human - 134,99 zł

Nioh 2 - The Complete Edition - 87,74 zł

Hot Wheels Unleashed - 74,99 zł

Wisienką na torcie jest jednak możliwość odebrania gry Borderlands 3 całkowicie za darmo - wystarczy tylko znaleźć grę w sklepie i dodać do swojej biblioteki. Trzeba przyznać, że to jeden z lepszych darmowych tytułów w Epic Games Store. Zebrał on dobre oceny od graczy i recenzentów, a poza tym zapewnia długie godziny grania zarówno solo, jak i w trybie multi czy kooperacji. Z odbiorem lepiej jednak nie zwlekać, bowiem ta promocja trwa do 26 maja do godziny 17:00. Jeśli zaś chodzi o obniżki gier w sklepie, czasu na zakupy mamy aż nadto - Mega Wyprzedaż kończy się dopiero 16 czerwca.

